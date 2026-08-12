Fiat, Jeep y Ram habilitan sus concesionarios de vehículos para recibir ayudas para el sismo

FIAT, JEEP Y RAM habilitaron algunos de sus concesionarios en Bogotá, Medellín, Bucaramanga, Cali y Chía como puntos de recepción de donaciones destinadas a las comunidades afectadas por el terremoto ocurrido el lunes 10 de agosto. La iniciativa busca ampliar la capacidad de respuesta humanitaria ante las afectaciones reportadas en municipios de Chocó, Caldas, Risaralda y Valle del Cauca, con impactos en Pereira, Armenia, Manizales, Quibdó y el sur de Cali. Los puntos de recepción hacen parte de una estrategia articulada con el corredor humanitario de la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia (ABACO), encargado de coordinar la recepción, consolidación y movilización de las ayudas hacia los territorios que requieren atención prioritaria.

¿Dónde donar en Bogotá y Medellín?

En Bogotá están habilitados Autonal, en la avenida Boyacá #19-68, con atención de lunes a sábado de 9:00 a. m. a 6:00 p. m. y domingos y festivos de 10:00 a. m. a 5:00 p. m.; Marcali, en la carrera 13 #34-76, de lunes a sábado de 10:00 a. m. a 4:00 p. m.; Automotores Europa, en la calle 127 #70G-28, de lunes a sábado de 10:00 a. m. a 4:00 p. m.; Comagro, en la calle 171 #22A-76, de lunes a sábado de 10:00 a. m. a 5:30 p. m.; y Massy Motors, en la avenida Suba, calle 145 #84-30, de lunes a viernes de 10:00 a. m. a 5:00 p. m. Consulte: Empresas se unen para ayudar a damnificados por el sismo: así puede donar En Medellín se recibirán donaciones en Automotor, ubicado en la carrera 43A #19-105, El Poblado, de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 6:00 p. m. y sábados de 8:00 a. m. a 2:00 p. m.; y Discaribe, en la calle 11 #51-130, avenida Guayabal, de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 6:00 p. m. y sábados de 9:00 a. m. a 1:00 p. m.

¿Dónde donar en Bucaramanga, Cali y Chía?

En Bucaramanga, el punto habilitado es Fersautos, en el anillo vial kilómetro 1,8, sentido Floridablanca-Girón, con atención de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. En Cali funcionará Los Coches Cali, ubicado en la calle 5 #66-16, con atención de lunes a sábado de 8:30 a. m. a 1:00 p. m. En Chía, las donaciones podrán entregarse en Los Coches Chía, ubicado en el kilómetro 1 de la vía Chía-Cajicá. El horario es de lunes a viernes de 9:00 a. m. a 6:00 p. m., sábados de 10:00 a. m. a 6:00 p. m. y domingos de 10:00 a. m. a 5:00 p. m. Puede leer: Imágenes revelan la magnitud de los daños que dejó el temblor en Antioquia

¿Qué alimentos se pueden donar?

Los concesionarios recibirán únicamente productos priorizados para la atención de la emergencia. Entre ellos están agua, arroz, aceite, pasta, lentejas, fríjol, garbanzo, arveja, alimentos enlatados, harina de maíz y trigo, panela, chocolate, frutos secos, avena, coladas, leche en polvo, leche líquida UHT de 200 mililitros, alimentos listos para consumo y alimento para mascotas. También se recibirán elementos de aseo e higiene personal, como pañales, toallas higiénicas, papel higiénico, kits de cocina, colchonetas, mantas y juguetes. Las organizaciones hicieron énfasis en que los alimentos y los elementos de aseo no deben mezclarse, con el objetivo de facilitar su clasificación y posterior distribución. La priorización responde a las necesidades identificadas para la atención de la emergencia. ABACO señaló que las donaciones en especie deben permitir una gestión organizada de recepción, consolidación y distribución. En el caso de entregas de gran volumen, estas deberán coordinarse previamente con el equipo encargado de la operación. Le puede gustar: Fecolfin pide al Gobierno cuatro alivios urgentes para cooperativas por el terremoto

El corredor humanitario de Abaco

La red de concesionarios se suma a una operación nacional que articula bancos de alimentos y organizaciones de distintas ciudades para facilitar el traslado de las ayudas hacia las zonas afectadas. Entre los principales puntos de acopio se encuentran los bancos de alimentos de Buenaventura, Cali, Cartago, Istmina, Manizales, Pereira y Quibdó. En Buenaventura opera el Banco de Alimentos de Buenaventura, en la avenida Simón Bolívar #47C-70, interior Colegio Seminario, Bacnoregio. En Cali está la Fundación Arquidiocesana Banco de Alimentos, en la calle 24 #6-103. También están habilitados el Banco Diocesano de Alimentos José Gabriel Calderón, en Cartago; Templo Comedor Istmina-Fundación Saciar, en Istmina; el Banco de Alimentos de Manizales, en la calle 49 #27A-85; el Banco de Alimentos de Pereira, en la parroquia San Marcos Evangelista, diagonal 30B #74-9 a 7-83, barrio Santa Isabel, Dosquebradas; y la Diócesis de Quibdó-Programa Banco de Alimentos, en la calle 21 con carrera 4 #4-82. La operación también contempla puntos de acopio intermedios en Armenia, Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cartagena, El Espinal, Ibagué, Manizales, Medellín, Neiva, Pasto, Santa Marta, Valledupar, Villavicencio, Zipaquirá y San José del Guaviare. En Medellín, por ejemplo, funcionan la Fundación Banco Arquidiocesano de Alimentos de Medellín, ubicada en la carrera 52 #30A-97, y la Fundación Saciar, en la carrera 50 #25-261. Amplíe la noticia: Último balance del terremoto en Antioquia: 90 municipios afectados y 22 sedes de alcaldías con daños

¿Cómo coordinar donaciones de mayor volumen?

ABACO habilitó el WhatsApp 313 245 7978 para coordinar entregas de mayor volumen y consultar los productos priorizados. También están disponibles los contactos de Ingrid Brown, en el 311 899 1062, y Laura Bejarano, en el 317 637 0097.

Las entregas de mayor volumen deben coordinarse previamente con el equipo responsable de la operación, para evitar dificultades en la recepción, clasificación y distribución de los productos. FIAT, JEEP Y RAM hicieron un llamado a realizar las donaciones exclusivamente a través de los puntos habilitados y de acuerdo con los productos establecidos, con el propósito de evitar la llegada de elementos que no correspondan a las necesidades actuales. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. La red de concesionarios continuará disponible como parte de la respuesta humanitaria y las marcas seguirán articulando su capacidad con los bancos de alimentos y otros actores encargados de la atención, según las necesidades que se identifiquen durante el desarrollo de la emergencia. Entérese: Satena lleva ayudas a Quibdó, Buenaventura, Nuquí y Condoto tras el sismo: así puede donar

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