Fiat, Jeep y Ram habilitan sus concesionarios de vehículos para recibir ayudas para el sismo

FIAT, JEEP Y RAM habilitaron algunos de sus concesionarios en Bogotá, Medellín, Bucaramanga, Cali y Chía como puntos de recepción de donaciones destinadas a las comunidades afectadas por el terremoto ocurrido el lunes 10 de agosto.
La iniciativa busca ampliar la capacidad de respuesta humanitaria ante las afectaciones reportadas en municipios de Chocó, Caldas, Risaralda y Valle del Cauca, con impactos en Pereira, Armenia, Manizales, Quibdó y el sur de Cali.
Los puntos de recepción hacen parte de una estrategia articulada con el corredor humanitario de la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia (ABACO), encargado de coordinar la recepción, consolidación y movilización de las ayudas hacia los territorios que requieren atención prioritaria.