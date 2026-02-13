x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Tras suspensión del salario mínimo, Fenalco ahora sí asistirá a nueva mesa de negociación, ¿se arrepintió?

El gremio de los comerciantes se abstuvo de participar en las negociaciones del mínimo que derivaron en un incremento de 23,7%; ahora anuncia su regreso.

  • Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco. FOTO COLPRENSA.
    Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco. FOTO COLPRENSA.
Andrés Villamizar
Andrés Villamizar

Economía

hace 2 horas
bookmark

Tras el auto del Consejo de Estado que dejó suspendido el aumento del salario mínimo para 2026, el Ministerio de Trabajo convocó a una reunión de concertación entre gremios y centrales obreras. Una de las novedades es que dicha cita contará con la presencia de Fenalco. Ese gremio, de forma atípica, no asistió a la mesa de concertación de diciembre.

Así es, la noticia la confirmó el propio Jaime Alberto Cabal, presidente del gremio de los comerciantes, en su cuenta de X.

“@FenalcoNacional, en su calidad de miembro activo en representación de los comerciantes empresarios, estará presente con la mejor buena voluntad para alcanzar soluciones satisfactorias en línea con la decisión adoptada hoy por el @consejodeestado”, sostuvo.

Añadió: “Estamos listos, doctor @AntonioSanguino, para trabajar con objetividad y seriedad en una solución que genere un sano equilibrio para los trabajadores y las micro, pequeñas y medianas empresas”.

El mensaje fue en respuesta a una publicación del presidente Gustavo Petro, en la que sostuvo que expedirá un nuevo decreto transitorio sobre el salario mínimo decretado para este año, mientras el Consejo de Estado adopta una decisión de fondo frente al fallo que lo suspendió.

¿Por qué Fenalco no asistió a las negociaciones de 2026?

Lo curioso del cambio de decisión de Fenalco es que en diversas oportunidades ratificó su postura de no participar en la negociación, incluso lo hizo de forma escrita ante la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales.

En ese momento, el gremio argumentó que el Gobierno ya había anticipado el incremento salarial. Según Fenalco, la decisión del Ejecutivo de divulgar públicamente el aumento antes de iniciar las deliberaciones constituyó una medida de carácter político que desconoció el proceso institucional.

Fenalco se refería a comentarios del presidente Gustavo Petro y del ministro de Interior, Armando Benedetti, en que hablaban de una propuesta cercana al 11%, finalmente el ajuste fue mucho más alto, del 27,3% para alcanzar un sueldo de $1.750.905.

Entérese: Petro expedirá nuevo decreto transitorio sobre el salario mínimo y cita a reunión a empresarios y sindicatos

Añadió que el anuncio previo impidió que la Comisión cumpliera su mandato legal y constitucional de analizar y debatir la cifra de manera concertada.

El mismo Cabal afirmó que la actuación del Gobierno vulneró el principio de tripartismo y desnaturalizó el diálogo social. A su juicio, una determinación anticipada, “sin discusión ni soporte técnico suficiente”, afectó la confianza en la institucionalidad laboral y en el sistema de concertación.

Además, el gremio advirtió que el incremento estaría por encima de la inflación y de los niveles de productividad, lo que, según su análisis, podría generar efectos negativos en el empleo, la informalidad y la inflación.

En ese entonces, Fenalco fue el único gremio de los que normalmente participan, como la Andi y Acopi, que no cumplió con dicha cita.

Reunión de concertación

El Ministerio de Trabajo citó a empresarios y organizaciones sindicales a una nueva jornada de concertación que se llevará a cabo el lunes 16 de febrero a las 10:00 a. m. El encuentro tendrá lugar en la sede de la cartera laboral y contará con la participación de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales.

De acuerdo con el Gobierno, la reunión se realizará con base en recientes indicadores y análisis económicos que, según explicó el presidente, evidencian que el impacto del salario mínimo sobre el aumento de precios en algunos alimentos es marginal.

El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, señaló que el objetivo del espacio será analizar el decreto transitorio relacionado con el salario mínimo y avanzar en su discusión con los distintos actores del proceso.

Adicionalmente, el funcionario anunció la convocatoria a una reunión de coordinación con movimientos sociales, con el fin de evaluar su posición frente al nuevo decreto que el Ejecutivo expedirá.

Le puede gustar: Nuevo aumento del salario mínimo estaría entre 6% y 7%: estos son los criterios que exige el Consejo de Estado

Temas recomendados

Economía
Salario mínimo
Fenalco
Gremios
Gobierno Nacional
Salario Mínimo 2026
Colombia
Jaime Alberto Cabal
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida