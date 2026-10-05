Exportaciones de Colombia crecieron 15% en agosto con fuerte impulso del oro y petróleo

Las exportaciones colombianas volvieron a tomar impulso en agosto, pero el resultado deja una fotografía con contrastes: mientras las ventas externas de oro, petróleo y carbón crecieron con fuerza, productos como el café y el cacao registraron caídas y las manufacturas acumularon un retroceso en lo corrido del año. De acuerdo con el informe de exportaciones de agosto de 2026, elaborado con información procesada por el Dane y la Dian, las ventas externas del país llegaron a US$4.456,2 millones FOB, lo que representó un crecimiento de 15,1% frente a agosto de 2025. El dato mensual estuvo impulsado principalmente por el grupo de otros sectores, cuyas exportaciones aumentaron 127%, comportamiento explicado casi completamente por el fuerte incremento de las ventas de oro no monetario. El informe de la Dian y el Dane señala que, en agosto, las exportaciones de otros sectores pasaron de US$313,3 millones a US$711,1 millones, un aumento de 127%. Dentro de ese grupo, el oro no monetario pasó de US$311,9 millones a US$707,6 millones, con un crecimiento de 126,9%. Así, aunque el país vendió más bienes al exterior, el resultado no fue homogéneo y buena parte del repunte estuvo concentrada en productos extractivos. Le puede interesar: El Niño ya golpea al campo y amenaza con disparar 3,9 puntos la inflación de alimentos

Petróleo y carbón también empujaron las ventas externas

El segundo gran motor de agosto fueron los combustibles y productos de las industrias extractivas. Según el informe, este grupo registró exportaciones por US$1.786,1 millones FOB, 23,8% más que en agosto de 2025. Con ello representó 40,1% de todas las exportaciones colombianas del mes. El principal impulso provino de dos productos. Las ventas externas de hulla, coque y briquetas aumentaron 99,4%, al pasar de US$224,5 millones a US$447,7 millones. Por su parte, las exportaciones de petróleo, productos derivados del petróleo y productos conexos crecieron 12,3%, hasta US$1.110,4 millones. El propio informe de la Dian destaca que estos dos componentes contribuyeron conjuntamente con 23,9 puntos porcentuales a la variación del grupo de combustibles y productos de industrias extractivas. En el caso específico del crudo, Colombia exportó en agosto 11,9 millones de barriles, 2,4% más que en el mismo mes de 2025. El resultado muestra así que el crecimiento exportador de agosto volvió a tener un componente importante asociado a las materias primas y los productos de las industrias extractivas. Sin embargo, no todos los sectores acompañaron ese comportamiento. Las exportaciones de productos agropecuarios, alimentos y bebidas fueron de US$1.066,8 millones en agosto, una caída de 16% anual. El retroceso estuvo relacionado principalmente con el café. Las ventas de café sin tostar, descafeinado o no, disminuyeron 23,5%, mientras que los extractos, esencias y concentrados de café cayeron 51,4%. En conjunto, esos dos productos restaron 12,6 puntos porcentuales al comportamiento del grupo agropecuario en agosto. Las manufacturas tuvieron un comportamiento diferente. Sus exportaciones crecieron 5,6% en agosto, hasta US$892,2 millones, impulsadas principalmente por los productos químicos y productos conexos, cuyas ventas aumentaron 18,7%.

En ocho meses, Colombia acumula US$36.880 millones en exportaciones

El balance acumulado permite dimensionar mejor el comportamiento del comercio exterior. Entre enero y agosto de 2026, Colombia exportó US$36.880,7 millones FOB, un aumento de 12,8% frente a los US$32.688,3 millones registrados en el mismo periodo de 2025. Pero nuevamente el crecimiento está concentrado en algunos productos. Los combustibles y productos de industrias extractivas acumularon US$14.863,4 millones, con un crecimiento de 16,9%. Este grupo representa 40,3% de las exportaciones del país en lo corrido del año. Dentro de esa categoría, las ventas de petróleo, derivados y productos conexos aumentaron 17,1%, mientras las de hulla, coque y briquetas crecieron 8,7%. El petróleo aportó por sí solo US$10.055,1 millones entre enero y agosto, mientras el carbón sumó US$3.343,7 millones. Pero el dato que más llama la atención en el acumulado es nuevamente el oro. Las exportaciones de otros sectores aumentaron 94,3% y llegaron a US$5.295,1 millones. De ese total, US$5.279,3 millones correspondieron a oro no monetario. Lea más: El dólar acumula una caída de 17% este 2026, ¿qué estrategias usan los exportadores para superar la revaluación? En otras palabras, prácticamente todo el crecimiento de este grupo está explicado por el metal precioso. El informe de la Dian y el Dane precisa que el oro no monetario contribuyó con 94,4 puntos porcentuales a la variación de otros sectores entre enero y agosto. Esto también se refleja en algunos destinos. Las exportaciones de oro no monetario hacia Estados Unidos aumentaron 90% en el acumulado y llegaron a US$1.559,4 millones. En Italia, las ventas de oro pasaron de US$185,8 millones a US$1.606 millones. Italia, de hecho, se convirtió en uno de los destinos que más contribuyó al crecimiento de las exportaciones colombianas durante el periodo. Café y cacao pierden terreno en el acumulado Mientras el oro, el petróleo y el carbón impulsan las cifras, los productos agropecuarios muestran una cara menos favorable. Entre enero y agosto, las exportaciones de agropecuarios, alimentos y bebidas llegaron a US$9.731,5 millones, pero disminuyeron 4,1% frente al mismo periodo de 2025. Dos productos explican buena parte del retroceso: el café y el cacao. Las ventas externas de café sin tostar cayeron 11,5%, al pasar de US$3.715,4 millones a US$3.289,4 millones. El golpe fue todavía más fuerte en el cacao. Las exportaciones de cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado, disminuyeron 63,8%, al pasar de US$111,8 millones a apenas US$40,4 millones. El informe señala que estos dos productos contribuyeron conjuntamente con 4,9 puntos porcentuales negativos a la variación del grupo agropecuario. No todo el sector agrícola tuvo un mal comportamiento. Las exportaciones de banano crecieron 14,4% y las de aceite de palma aumentaron 25,9%. También crecieron los extractos, esencias y concentrados de café, aunque ese aumento no alcanzó a compensar la caída del café verde. El contraste resulta relevante: Colombia está vendiendo más al exterior, pero la composición del crecimiento está cambiando y algunos de sus productos tradicionales no están aportando al mismo ritmo.

Las manufacturas tampoco logran crecer en el acumulado

La otra señal de contraste está en la industria. Aunque las manufacturas crecieron 5,6% en agosto, en el acumulado de enero a agosto registraron exportaciones por US$6.990,7 millones, una caída de 1,5%. El principal lastre fue el grupo de artículos manufacturados clasificados principalmente según el material, cuyas ventas disminuyeron 12%. También cayó con fuerza el ferroníquel, con una reducción de 40,9% en el acumulado. En contraste, los productos químicos y conexos crecieron 4,7%, hasta US$2.946,8 millones, mientras la maquinaria y el equipo de transporte prácticamente se mantuvieron estables. Por eso, si se mira el resultado completo del comercio exterior, el crecimiento de 12,8% acumulado no significa que todos los sectores exportadores estén creciendo. De hecho, los cuatro grandes grupos muestran comportamientos bastante diferentes: combustibles y extractivas crecen 16,9%, otros sectores 94,3%, mientras agropecuarios cae 4,1% y manufacturas disminuye 1,5%.

Estados Unidos sigue siendo el principal comprador

Por mercados, Estados Unidos continúa siendo el principal destino de los productos colombianos. En agosto recibió 27,2% del valor total exportado, seguido por Panamá, con 10,6%, e Italia, con 6,5%. El informe de la Dian y el Dane destaca que las mayores ventas hacia Panamá e Italia contribuyeron conjuntamente con 12,3 puntos porcentuales al crecimiento total de las exportaciones de agosto. Panamá tuvo un crecimiento particularmente fuerte: las exportaciones hacia ese mercado aumentaron 103,3%, al pasar de US$231,6 millones a US$470,7 millones. El principal responsable fue el petróleo crudo. Las ventas de este producto hacia Panamá crecieron 115,3%, hasta US$421,6 millones. Italia presentó un comportamiento todavía más pronunciado: las exportaciones hacia ese país aumentaron 435,6%, al pasar de US$54,5 millones a US$291,7 millones. La razón está, nuevamente, en el oro no monetario. Las ventas de oro hacia Italia pasaron de US$28,1 millones a US$271 millones en agosto. Estados Unidos, por su parte, recibió US$1.212,2 millones en exportaciones colombianas durante agosto, 8,2% más que un año atrás. Dentro de esa cifra, las ventas de oro no monetario aumentaron 166,7%. En contraste, Bélgica fue uno de los mercados que restó al resultado general. Las exportaciones hacia ese país disminuyeron 66,3%, principalmente por la caída de 71% en las ventas de café sin tostar.

Italia gana peso y Ecuador pierde participación

En el acumulado del año, Estados Unidos conserva una amplia ventaja como principal destino de las exportaciones colombianas, con 28,3% del total. Le siguen Panamá, con 8,7%, e Italia, con 5,3%. Después aparecen India, Canadá, Brasil y Países Bajos. Entre enero y agosto, Italia y Panamá aportaron conjuntamente 7,7 puntos porcentuales al crecimiento total de las exportaciones, mientras Ecuador restó 1,2 puntos porcentuales. El caso italiano está directamente relacionado con el aumento de las ventas de oro y petróleo. Las exportaciones colombianas hacia Italia pasaron de US$413,6 millones en los primeros ocho meses de 2025 a US$1.969,8 millones en 2026. En Panamá, las ventas aumentaron 43,4%, hasta US$3.224,6 millones, impulsadas principalmente por el petróleo crudo, cuyas exportaciones crecieron 45,5%. Ecuador, en cambio, registró una caída de 31,3%, explicada en buena medida por la disminución de las ventas de energía eléctrica, que bajaron 79,6%. Conozca también: Antioquia concentra el 82,9% de las empresas que exportan hortensias en Colombia; US$69 millones en seis meses

El dato que hay que mirar: Colombia vende más, pero depende de pocos motores

El balance de agosto deja dos lecturas simultáneas. Por un lado, las exportaciones colombianas muestran un crecimiento importante: 15,1% en agosto y 12,8% entre enero y agosto, con más de US$36.880 millones vendidos al exterior en los primeros ocho meses. Por otro, el crecimiento está altamente concentrado. Los combustibles y productos de industrias extractivas representan 40,3% de las exportaciones acumuladas, mientras el oro no monetario explica prácticamente todo el crecimiento de la categoría de otros sectores. En contraste, los productos agropecuarios acumulan una caída de 4,1% y las manufacturas retroceden 1,5%. Eso significa que el resultado exportador es positivo en términos agregados, pero la composición todavía muestra una fuerte dependencia de materias primas y productos extractivos. Además, el propio informe advierte que las cifras son provisionales, pues el Dane realiza análisis y actualizaciones continuas de la información y pueden presentarse cambios en la serie histórica a medida que recibe nuevos datos. Hay otro elemento técnico que conviene tener en cuenta: el valor de exportaciones corresponde a las declaraciones registradas, no necesariamente a mercancías embarcadas durante ese mismo mes. En agosto se declararon US$4.456,2 millones en ventas externas, pero solo US$3.217 millones, equivalentes a 72,2%, correspondieron a mercancías embarcadas en agosto. Otros US$878 millones habían sido embarcados en julio y el resto correspondió a meses anteriores. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas