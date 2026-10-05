“El arroz que no se puede seguir sembrando es el de La Guajira”: ministro Dangond aclara polémica frase

La relación entre el ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, y los productores de arroz continúa tensionada. El funcionario publicó un nuevo video para referirse a la polémica generada por unas declaraciones en las que afirmó que sembrar arroz no era rentable.
Dangond aseguró que sus palabras fueron sacadas de contexto mediante videos editados y precisó que su cuestionamiento estaba dirigido exclusivamente al cultivo de arroz en La Guajira.
El ministro sostuvo que en esa región no se puede continuar sembrando arroz de manera ineficiente, especialmente después de que los arroceros de Fonseca hayan enfrentado más de cinco quiebras consecutivas, pese a contar con agua del distrito de riego de Ranchería.
Entérese: “No siembren arroz, no es rentable; siembren marañón”: la polémica frase del ministro de Agricultura
La cuestión es que este cereal es un cultivo clave en La Guajira. El departamento ha contado con más de 1.200 hectáreas sembradas y cosechadas. El arroz es uno de los 10 productos con mayor área cultivada en ese departamento.