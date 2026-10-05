Así vivió Nairo Quintana su último día como corredor profesional

Lo que vivió Nairo Quintana en su último día como ciclista profesional será inolvidable para él. Así se lo hicieron sentir en la escuadra Movistar, en la que empezó a ganar reconocimiento internacional ante la élite del ciclismo y en la cual se despidió el pasado 3 de octubre, en el Giro de Emilia, a sus 36 años de edad y luego de 17 temporadas en la alta competencia. No fue un día cualquiera. Desde temprano, el boyacense comenzó a experimentar una jornada distinta a tantas otras que vivió durante su extensa carrera. Esta vez, el afán no estaba puesto únicamente en preparar las piernas para competir. Había que guardar en la memoria cada momento, cada abrazo y palabra antes de afrontar los últimos 197,9 kilómetros de su trayectoria profesional. Lea: El final de una leyenda: Nairo Quintana cierra su carrera profesional en el Giro de Emilia tras 17 años en el lote mundial Nairo fue el primero en llegar a la charla técnica del Movistar Team. Algo poco habitual para él en sus tiempos de corredor, cuando solía ser de los últimos en aparecer. Allí recibió masajes, escuchó palabras de cariño y agradecimiento y, una y otra vez, oyó una expresión que resumía lo que representaba ese momento: “Gracias, Nairo”. También recibió una bicicleta especial para disputar su última carrera. Canyon preparó una máquina con detalles que resumían algunos de los capítulos más importantes de su trayectoria: el rosa del Giro de Italia 2014, el rojo de la Vuelta a España 2016 y una línea azul en la parte superior que representa el camino que recorría en bicicleta desde su casa hasta la escuela cuando era niño, como lo explicó el Movistar Team.

“Este Nairo va a ser eterno”

Antes de salir a la carretera, Eusebio Unzué, gerente general de Abarca Sports y una de las personas que más de cerca acompañó la carrera de Quintana, tomó la palabra. No fue solamente un mensaje para un corredor que se retiraba. Fue el reconocimiento a una historia que comenzó en 2012 y que llevó al colombiano a ganar el Giro de Italia, la Vuelta a España y a subir tres veces al podio del Tour de Francia. “Este Nairo va a ser eterno”. Fue una de las tantas frases que expresó expresó Unzué. En medio de esa jornada tan especial también hubo espacio para la familia. Nairo estuvo acompañado en Italia por sus dos hijos, Mariana y Tomás, quienes estuvieron con él en la zona de salida y compartieron uno de los momentos más significativos de su último día como corredor profesional. Después de tantos años en los que la bicicleta marcó los horarios, los viajes y las ausencias, Nairo pudo vivir junto a ellos el instante en que oficialmente terminó una etapa de su vida.

Una calle de honor

Antes de tomar la partida en Ferrara, llegó uno de los momentos más simbólicos de la jornada. Los corredores del Giro del Emilia, entre compañeros y rivales, levantaron sus bicicletas por la rueda delantera y formaron una calle de honor para que Quintana pasara en medio de aplausos, abrazos y muestras de respeto. El colombiano atravesó el pasillo cargado de alegría y orgullo. La escena tuvo un significado especial porque no era una carrera cualquiera para Nairo. En ese mismo escenario había conseguido, en 2012, una de las primeras grandes victorias de su carrera con el Movistar Team, cuando apenas comenzaba a hacerse un nombre en el ciclismo internacional. Siga leyendo: Nairo Quintana, el campesino que conquistó la élite del ciclismo mundial, esta es la historia del boyacense Durante la prueba llevó el dorsal 81 y completó el recorrido hasta el Santuario de San Luca. El resultado terminó siendo anecdótico frente a todo lo que significaba la jornada: Nairo Quintana ocupó la casilla 48, a 5.31 del ganador, el italiano Davide Piganzoli.

Desde el carro del Movistar, mientras observaban sus últimos kilómetros, uno de los integrantes del staff resumió lo que significaba aquel momento: “Nairo, una leyenda viva del ciclismo”. El reconocimiento también llegó de sus compañeros colombianos. Éiner Rubio, quien compartió equipo con Quintana, se acercó a él para entregarle unas palabras que reflejaban la influencia que tuvo sobre las nuevas generaciones. “Gracias por todas las enseñanzas, fuiste la inspiración de todos los que estamos acá”, le dijo Rubio. No fue solamente una despedida de un corredor. Fue el adiós a uno de los hombres que ayudó a abrir el camino para que más ciclistas colombianos llegaran a las principales escuadras y carreras del mundo, no solo a participar, también a ganar. Ahora, en Colombia, durante su Gran Fondo de ciclismo en Cartagena este 11 de octubre, seguirán las palabras de agradecimiento para Nairo, leyenda del pedalismo. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas: