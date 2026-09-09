¿Por qué Europa empieza a mover sus reservas fuera de Norteamérica? EE. UU. tiene guardados más de US$1 billón en oro

El oro que durante décadas fue depositado en Estados Unidos como símbolo de confianza financiera empieza a ser objeto de una nueva pregunta entre algunos bancos centrales europeos: ¿conviene seguir concentrando una parte importante de las reservas en Norteamérica?
La discusión tiene una dimensión económica considerable. La bóveda de la Reserva Federal de Nueva York llegó a custodiar más de 12.000 toneladas de oro y actualmente mantiene alrededor de 6.000 toneladas, según los datos citados de la Fed. A precios actuales, se trata de un patrimonio superior al billón de dólares.
Y aunque esos lingotes están físicamente en territorio estadounidense, una parte importante no pertenece al Gobierno de Estados Unidos. Son reservas de bancos centrales, gobiernos e instituciones oficiales de diferentes países que durante décadas eligieron Nueva York como lugar de custodia. Ahora, esa distribución comienza a cambiar.
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