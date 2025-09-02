“Hemos registrado el cierre de 851 restaurantes en lo corrido de 2025”: Guillermo Henrique Gómez, presidente de Acoga

Los restaurantes son una de las industrias que ha tenido mayores dolores de cabeza luego de la pandemia de 2020. Dichos establecimientos han tenido que enfrentar una inflación por encima del promedio nacional, y ahora un ajuste en la nómina por cuenta de la nueva ley laboral que se aprobó en el Congreso de la República este año.
En medio de ese contexto, EL COLOMBIANO dialogó con Guillermo Henrique Gómez, quien es el vocero de la Asociación Gastronómica de Colombia, Acoga.
El líder gremial sostuvo que solo en lo corrido de este año han cerrado 3 restaurantes por día. Y la proyección es que a final de año se complete un saldo superior a los 2.000 establecimiento clausurados a raíz de los múltiples efectos en costos que están enfrentando los restauranteros.