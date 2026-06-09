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España aprueba 5 días pagos para que los trabajadores cuiden a familiares hospitalizados

Desde 2026, los trabajadores en España pueden ausentarse cinco días con salario completo para atender familiares hospitalizados, un beneficio que no existe actualmente en Colombia.

  • Los trabajadores en España pueden acceder a cinco días remunerados para atender a familiares hospitalizados o con enfermedades graves. FOTO ANDRÉS SUÁREZ.
    Los trabajadores en España pueden acceder a cinco días remunerados para atender a familiares hospitalizados o con enfermedades graves. FOTO ANDRÉS SUÁREZ.
El Colombiano
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hace 2 horas
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Desde junio de 2026, los trabajadores en España cuentan con un permiso retribuido de cinco días para atender situaciones relacionadas con la hospitalización o el cuidado de familiares cercanos.

La medida está contemplada en el artículo 37.3 del Estatuto de los Trabajadores y garantiza que el empleado mantenga el pago íntegro de su salario durante el tiempo de ausencia.

El beneficio aplica cuando un familiar requiere atención por hospitalización, enfermedad grave, accidente o una intervención quirúrgica que exija reposo domiciliario. El objetivo es facilitar la conciliación entre la vida laboral y las responsabilidades familiares derivadas de estas situaciones.

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¿Qué familiares están cubiertos?

La norma ampara al cónyuge, la pareja de hecho y los familiares hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad. En este grupo se incluyen padres, hijos, abuelos, nietos y hermanos.

Además, el derecho también se extiende a convivientes que requieran cuidados, ampliando la protección más allá de los vínculos familiares tradicionales.

Los cinco días de permiso se disfrutan con remuneración completa, por lo que el trabajador no ve afectado su salario durante ese periodo.

¿Qué cambió con las decisiones judiciales de 2026?

La aplicación de este permiso fue objeto de aclaraciones judiciales este año. La Sentencia STS 126/2026 del Tribunal Supremo introdujo un cambio relevante al establecer que el permiso no debe comenzar necesariamente el mismo día en que se produce la hospitalización. La decisión otorgó mayor flexibilidad a los trabajadores para adaptar el uso de los días a las necesidades reales de cuidado y conciliación familiar.

Con esta interpretación, el permiso puede utilizarse mientras la hospitalización continúe vigente, permitiendo una mejor organización de las responsabilidades familiares.

Los límites del permiso

Aunque el Tribunal Supremo flexibilizó el momento de inicio del permiso, también existen límites claros.

La Audiencia Nacional, en una decisión emitida en febrero de 2026, confirmó que el beneficio está directamente ligado a la hospitalización del familiar y no puede utilizarse una vez se haya producido el alta médica hospitalaria.

Esto significa que, aunque la persona continúe necesitando atención o cuidados en el hogar, el trabajador no podrá iniciar el disfrute de los cinco días después de finalizada la hospitalización.

De esta manera, la normativa española busca equilibrar la protección de los trabajadores con la finalidad específica para la cual fue creado el permiso.

Actualmente, Colombia no cuenta con una licencia general equivalente a los cinco días remunerados por hospitalización de familiares.

El Código Sustantivo del Trabajo contempla licencias y permisos laborales, pero en estos casos suele aplicarse la figura de la calamidad doméstica, que generalmente otorga hasta tres días de permiso. Sin embargo, algunas empresas pueden conceder beneficios adicionales mediante convenciones colectivas, acuerdos laborales o disposiciones contractuales internas.

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