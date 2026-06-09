España aprueba 5 días pagos para que los trabajadores cuiden a familiares hospitalizados

Desde junio de 2026, los trabajadores en España cuentan con un permiso retribuido de cinco días para atender situaciones relacionadas con la hospitalización o el cuidado de familiares cercanos.
La medida está contemplada en el artículo 37.3 del Estatuto de los Trabajadores y garantiza que el empleado mantenga el pago íntegro de su salario durante el tiempo de ausencia.
El beneficio aplica cuando un familiar requiere atención por hospitalización, enfermedad grave, accidente o una intervención quirúrgica que exija reposo domiciliario. El objetivo es facilitar la conciliación entre la vida laboral y las responsabilidades familiares derivadas de estas situaciones.
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