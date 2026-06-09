España aprueba 5 días pagos para que los trabajadores cuiden a familiares hospitalizados

Desde junio de 2026, los trabajadores en España cuentan con un permiso retribuido de cinco días para atender situaciones relacionadas con la hospitalización o el cuidado de familiares cercanos. La medida está contemplada en el artículo 37.3 del Estatuto de los Trabajadores y garantiza que el empleado mantenga el pago íntegro de su salario durante el tiempo de ausencia. El beneficio aplica cuando un familiar requiere atención por hospitalización, enfermedad grave, accidente o una intervención quirúrgica que exija reposo domiciliario. El objetivo es facilitar la conciliación entre la vida laboral y las responsabilidades familiares derivadas de estas situaciones. Le puede gustar: ¿Se pueden acumular los descansos por votar en primera y segunda vuelta? Esto dice la ley en Colombia

¿Qué familiares están cubiertos?

La norma ampara al cónyuge, la pareja de hecho y los familiares hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad. En este grupo se incluyen padres, hijos, abuelos, nietos y hermanos. Además, el derecho también se extiende a convivientes que requieran cuidados, ampliando la protección más allá de los vínculos familiares tradicionales. Los cinco días de permiso se disfrutan con remuneración completa, por lo que el trabajador no ve afectado su salario durante ese periodo.

¿Qué cambió con las decisiones judiciales de 2026?

La aplicación de este permiso fue objeto de aclaraciones judiciales este año. La Sentencia STS 126/2026 del Tribunal Supremo introdujo un cambio relevante al establecer que el permiso no debe comenzar necesariamente el mismo día en que se produce la hospitalización. La decisión otorgó mayor flexibilidad a los trabajadores para adaptar el uso de los días a las necesidades reales de cuidado y conciliación familiar.

Con esta interpretación, el permiso puede utilizarse mientras la hospitalización continúe vigente, permitiendo una mejor organización de las responsabilidades familiares.

Los límites del permiso