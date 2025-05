“Colombia se quedó sin gas y la escasez la están generando los monopolios”: presidente de Grupo Energía de Bogotá

Según Ortega, se están cometiendo errores en la interpretación de cómo opera la industria. “Esto lleva a comentarios que son muy desafortunados y no ven la realidad del gas (...) No se puede alimentar al sistema en promedio; se necesita satisfacer el pico crítico de consumo”, dijo en entrevista con Blu Radio.

“El gas doméstico generado en Colombia que se vendía a 4 dólares, lo están vendiendo a 18 dólares. Hay una gente que se está tapando de plata, que son los que manejan la molécula, y a uno que le toca comprarla pues queda clavado”, señaló Ortega.

Agregó que el GEB tuvo que comprar gas a 12 dólares, cuando siempre lo había hecho a 4 dólares. “Y están cobrando el precio del gas importado, que tiene 8 dólares de sobrecosto”, continuó Ortega.

Entérese: Gobierno Nacional dice que ya pagó el 100% de los subsidios que debía a empresas de energía y gas

Indicó que hay toda una discusión compleja alrededor de cómo se forman los precios del gas. “Hay que entender cómo se debe formar el precio de una molécula de gas de un pozo ya existente, que es super rentable cuando valía 5 dólares el gas, a ahora que lo están vendiendo a 12, 15, o 18 dólares. Se están tapando plata”, anotó el presidente del GEB.

También resaltó que en Colombia hay una escasez de gas que la están generando los monopolios, “porque la molécula de gas en el país es monopólica”.

Le interesa: Tarifas de gas podrían subir hasta 90% en 2026 ante mayor peso de las importaciones

“Aquí hay una discusión de fondo sobre cómo opera el mercado de gas, y no sobre los que pasamos el precio al público, que somos los distribuidores, que no tenemos velas en el asunto porque no podemos manejar molécula, lo tenemos prohibido”, puntualizó Ortega.