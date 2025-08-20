“No me despertaron”: Petro reveló la insólita razón por la cual no cumplió importante cita

El último Consejo de Ministros dejó una confesión del presidente Gustavo Petro sobre su agenda, reconociendo la insólita razón por la cual no asistió a un encuentro importante. Se trata de una reunión con la Unión Sindical de Obreros (USO). El jefe de Estado se refirió a ella y a su agenda del día martes, 19 de agosto. Lea también: Presidente Petro se refirió a los incumplimientos en su agenda: “me harta el poder” “Hoy tenía cita con la USO, compañera, terminé dormido y no me despertaron. Entonces yo quiero que esa cita se dé, porque hay que hacer una charla con los trabajadores sobre estas realidades científicas”, expresó el mandatario en pleno Consejo de Ministros, el cual se transmite por el canal público de la Presidencia.

Aunque el presidente solo enfatizó en el encuentro con los trabajadores, se conoció que el martes, según su agenda, también tenía encuentros con el expresidente Ernesto Samper y el ministro de la Igualdad, Juan Carlos Florián. No hay confirmación si dichas reuniones se llevaron o, por otro lado, fueron canceladas.

Gustavo Petro y sus incumplimientos de agenda

Durante los 3 años de gobierno, una constante del presidente Gustavo Petro ha sido los incumplimientos a su agenda, donde llega tarde a los eventos, no llega e inclusive se ha desaparecido durante varios días en medio de cumbres y reuniones importantes. Tan solo en su primer año se contabilizaron 80 desplantes en donde jefes de Estado de otros países, expresidentes y hasta integrantes del Pacto Histórico, partido que Petro lidera, han sido víctimas de las ausencias del mandatario. El último caso más sonado ocurrió en el mes de mayo, cuando el presidente de Colombia estuvo ausente en la cumbre de líderes del Caribe celebrada en Montería. Dicho encuentro de líderes de diferentes naciones comenzó sin el mandatario anfitrión que no estuvo en el acto inaugural.