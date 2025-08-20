“No me despertaron”: Petro reveló la insólita razón por la cual no cumplió importante cita

El último Consejo de Ministros dejó una confesión del presidente Gustavo Petro sobre su agenda, reconociendo la insólita razón por la cual no asistió a un encuentro importante.
Se trata de una reunión con la Unión Sindical de Obreros (USO). El jefe de Estado se refirió a ella y a su agenda del día martes, 19 de agosto.
“Hoy tenía cita con la USO, compañera, terminé dormido y no me despertaron. Entonces yo quiero que esa cita se dé, porque hay que hacer una charla con los trabajadores sobre estas realidades científicas”, expresó el mandatario en pleno Consejo de Ministros, el cual se transmite por el canal público de la Presidencia.