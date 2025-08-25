Crisis en el sector textil sigue: marca de ropa infantil EPK entra en proceso de liquidación judicial

La sociedad, fundada en 2005 y con sede en Barranquilla, se dedicaba a la comercialización de prendas y accesorios infantiles en establecimientos especializados en diversas ciudades del país.

La Superintendencia de Sociedades informó que la sociedad Akmios S.A.S., conocida comercialmente como EPK inició un proceso de liquidación judicial , tras no superar dificultades financieras y buscando proteger acreedores y activos, según la Ley 1116 de 2006.

Debido a la imposibilidad de superar sus dificultades financieras, la junta directiva de la compañía decidió no continuar con el proceso de reorganización y solicitó al juez del concurso la apertura de la liquidación judicial, que se adelantará conforme a la Ley 1116 de 2006.

En el marco del proceso, los acreedores deberán presentar sus reclamaciones ante el liquidador. Este elaborará un inventario valorado de activos y determinará los pasivos para su aprobación por parte del Juez del Concurso.

Según los últimos estados financieros al 31 de diciembre de 2023, EPK reportó activos por $70.673 millones y pasivos por $174.304 millones. Actualmente, la compañía no cuenta con empleados directos ni indirectos.

El Superintendente de Sociedades, Dr. Billy Escobar Pérez, destacó que “la compañía acudió a los mecanismos legales de insolvencia tras agotar esfuerzos por la recuperación. La Superintendencia actuó con celeridad para salvaguardar el orden económico y proteger los activos, permitiendo a los acreedores recuperar, en la medida de lo posible, sus derechos”.

