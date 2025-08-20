Colombia ya supera los 2 GW en energías renovables, pero aún está lejos de cumplir la meta del Gobierno Petro

Colombia alcanzó un nuevo hito en su transición hacia energías limpias: llegó a los 2.376 megavatios (MW) de capacidad instalada, gracias a 85 proyectos de mediana y gran escala —en su mayoría solares— ya en operación o en fase de pruebas.
De ese total, 482 MW corresponden a 14 proyectos incorporados en 2025, energía suficiente para cubrir el consumo eléctrico de ciudades como Cali y Barranquilla juntas.
A esto se le suma casi 1 gigavatio adicional en proyectos de autogeneración y generación distribuida en operación, elevando a 20.122 los proyectos en todo el país.
Las cifras se traducen en US$2.500 millones en inversión, más de 22.000 empleos directos generados en la construcción y $10 billones en aportes fiscales y al mercado eléctrico durante su operación.
No obstante, este avance se enfrenta a un desafío enorme: el Gobierno de Gustavo Petro se ha propuesto alcanzar 6 GW en energías renovables antes de agosto de 2026, una meta que, dadas las demoras actuales, parece complicada de lograr.
“Superar la barrera de los 2 gigavatios en proyectos grandes y casi 1 gigavatio en autogeneración y generación distribuida demuestra que las energías renovables no solo son viables, sino estratégicas para el desarrollo económico y social del país”, afirmó Alexandra Hernández, presidente ejecutiva de SER Colombia, el gremio de las energías renovables.
Agregó que, “sin embargo, el tiempo no está de nuestro lado: debemos actuar con decisión para que este crecimiento sea más rápido y esté a la altura de la demanda eléctrica que aumenta aceleradamente”.