El 52% de estadounidenses cree que Trump empeoró la economía y rechaza sus aranceles, según estudio

Una encuesta del Pew Research Center revela que la mayoría de estadounidenses ve la economía peor con Trump y rechaza aranceles presidenciales actuales.

  • Donald Trump, presidente de Estados Unidos. FOTO: Getty.
    Donald Trump, presidente de Estados Unidos. FOTO: Getty.
Miguel Orlando Alguero
Miguel Orlando Alguero

Economía

hace 3 horas
bookmark

Más de la mitad de los estadounidenses, el 52%, considera que las condiciones económicas del país “han empeorado” como resultado de las políticas del presidente Donald Trump, según una encuesta divulgada por el Pew Research Center.

El estudio toma el pulso a la opinión pública tras el regreso de Trump a la Casa Blanca en enero de 2025 y muestra un claro escepticismo frente al rumbo económico del país.

Solo el 28% de los consultados cree que las medidas adoptadas por el mandatario han “mejorado” la economía, mientras que un 19% opina que no han tenido “mucho efecto”.

En otras palabras, siete de cada diez estadounidenses no perciben beneficios claros en la gestión económica actual.

Entérese: Tras guiño de Petro a Trump, ¿el gasoducto Antonio Ricaurte se reactivará entre Colombia y Venezuela?

Donald Trump
Donald Trump

Rechazo mayoritario a los aranceles de Trump

Uno de los puntos más sensibles del sondeo es la política comercial. El 60% de los estadounidenses desaprueba el aumento de aranceles impulsado por Trump, incluyendo un 39% que los rechaza “fuertemente”.

En contraste, apenas el 37% avala estos impuestos a las importaciones.

El impacto esperado de estos gravámenes tampoco genera optimismo. El 51% anticipa que los aranceles tendrán un efecto “mayormente negativo” sobre la economía nacional, y el 52% cree que afectarán de forma negativa su economía personal y la de su familia.

Solo uno de cada cuatro encuestados, el 25%, prevé un impacto positivo para el país, y apenas el 19% espera beneficios en su situación económica personal.

La percepción general sobre el estado de la economía es mayoritariamente desfavorable. Casi tres cuartas partes de los estadounidenses, el 72%, califican la economía nacional como “regular” o “pobre”.

Apenas el 28% la describe como “excelente” o “buena”, lo que refuerza la idea de un clima de insatisfacción económica persistente.

El costo de vida, la principal preocupación en Estados Unidos

El estudio también indaga por las mayores inquietudes económicas de los hogares. El costo de la salud encabeza la lista: el 71% de los adultos afirma estar “muy preocupado” por este rubro.

Le siguen los precios de la comida y los bienes de consumo, que generan “mucha preocupación” en el 66% de los encuestados.

Los costos de la vivienda inquietan al 62% de los adultos, mientras que el 51% manifiesta gran preocupación por el precio de la electricidad.

Otros temas relevantes son el empleo, que preocupa mucho al 45%, el precio de la gasolina, con un 34%, y el mercado de valores, que inquieta al 20% de la población.

De cara al futuro, el pesimismo sigue pesando. El 38% de los estadounidenses teme que las condiciones económicas empeoren dentro de un año. En contraste, el 31% confía en que la situación mejore y el 30% cree que se mantendrá igual que ahora.

En contexto: Trump retira amenaza de aranceles y dijo que “concibió el marco” para futuro acuerdo sobre Groenlandia con la OTAN

Brecha partidista en la lectura de la economía de Estados Unidos

El sondeo revela una marcada diferencia política. Entre los republicanos, la percepción económica es mucho más favorable desde el regreso de Trump al poder.

El 49% de ellos evalúa positivamente la economía y el 57% espera que mejore en los próximos 12 meses, reflejando un respaldo más sólido a la agenda del presidente dentro de su base electoral.

La encuesta del Pew Research Center se realizó por teléfono y en línea entre el 20 y el 26 de enero, con una muestra de 8.512 adultos, un margen de error de 1,4% y un nivel de confianza del 95%.

Otra parte del mismo estudio, divulgada la semana pasada, mostró además que la aprobación de Trump cayó al 37%, el nivel más bajo registrado por el Pew Research Center, un dato que refuerza el desgaste político del mandatario en medio de un contexto económico que la mayoría de los estadounidenses percibe con preocupación.

Con información de EFE y Forbes.

Además: Senado de Estados Unidos aprobó resolución que frena futuras acciones militares de Trump en Venezuela

