Café colombiano arranca 2026 bajo presión: producción cae 34% y el clima vuelve a pasar factura

La caficultura enfrenta un inicio de año complejo, con fuerte caída en la producción, exportaciones mixtas y un entorno marcado por clima adverso y volatilidad internacional.

  En el frente comercial, el gerente de la Federación señaló que las exportaciones durante el año cafetero, que comenzó en octubre, sumaron 4,2 millones de sacos, con una caída del 10%. FOTO: FNC.
    En el frente comercial, el gerente de la Federación señaló que las exportaciones durante el año cafetero, que comenzó en octubre, sumaron 4,2 millones de sacos, con una caída del 10%. FOTO: FNC.
Miguel Orlando Alguero
Miguel Orlando Alguero

Economía

hace 43 minutos
bookmark

El clima, la tasa de cambio y la alta volatilidad de los precios internacionales siguen presionando a la caficultura colombiana, impactando el desempeño agroeconómico en el cierre de 2025 y el arranque de 2026, así lo dio a conocer el gerente general de la Federación Nacional de Cafeteros, Germán Bahamón.

Según explicó, en enero la producción de café cayó 34%, una cifra que confirma la tendencia negativa observada en el último trimestre del año pasado.

Lo anterior responde, principalmente, “a los rezagos climáticos que han afectado el desarrollo del cultivo y la formación de la cosecha”.

Entérese: Por primera vez en 25 años, las exportaciones de café superan a las de carbón en Colombia

En el balance de los últimos 12 meses, la producción nacional se ubicó en 13,2 millones de sacos de 60 kilos, lo que representa una contracción del 8% frente al periodo anterior.

Para Bahamón, este comportamiento vuelve a poner en evidencia la alta sensibilidad del café a los choques climáticos y refuerza la apuesta del gremio por “orientar el Café de Colombia hacia mercados que reconozcan y remuneren plenamente su calidad”.

Exportaciones de café colombiano en 2026

En el frente comercial, el gerente de la Federación señaló que las exportaciones durante el año cafetero, que comenzó en octubre, sumaron 4,2 millones de sacos, con una caída del 10%.

No obstante, en el acumulado de los últimos 12 meses, Colombia exportó 12,89 millones de sacos, con un crecimiento del 15% en los envíos realizados directamente por la Federación Nacional de Cafeteros, mientras que el resto de exportadores se mantuvo estable.

Este resultado, dijo, confirma “el rol de la institucionalidad cafetera como dinamizadora del mercado y garante de la presencia internacional del café colombiano”.

Del lado de la demanda, el panorama muestra señales más favorables. El consumo interno creció 4,2% en enero, consolidando una tendencia positiva hacia la valorización del café en el mercado doméstico.

A su vez, las importaciones alcanzaron 1,3 millones de sacos en los últimos 12 meses, reflejando la integración de Colombia a las dinámicas globales de abastecimiento.

Alta volatilidad de precio del dólar y su impacto en el café de Colombia

Frente a este entorno de alta volatilidad, Bahamón subrayó la importancia del Fondo de Estabilización de Precios del Café (FEPC) como herramienta clave para proteger el ingreso de las familias cafeteras.

Aseguró que desde la Federación se insistirá en la implementación de los instrumentos técnicos ya presentados al Comité Nacional, con el objetivo de activar mecanismos contracíclicos que mitiguen los efectos de la volatilidad internacional y preserven la estabilidad económica de más de 500.000 hogares cafeteros.

En su mensaje gremial, recordó que la caficultura colombiana ha demostrado históricamente una notable capacidad de adaptación.

Incluso en escenarios complejos, concluyó, “la fortaleza de su institucionalidad, la disciplina de los productores y la confianza de los mercados internacionales siguen siendo los pilares que sostienen el reconocimiento global del Café de Colombia”.

Además: Fuerte caída del precio del dólar en Colombia reduce en $550.000 la carga de café y afecta a miles de familias cafeteras

Exportaciones
Importaciones
Caficultores
Cultura cafetera
Federación Nacional de Cafeteros
Café
Agro
Cafeteros
Procafecol
Precio del café
Colombia
Germán Bahamón
