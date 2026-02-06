Café colombiano arranca 2026 bajo presión: producción cae 34% y el clima vuelve a pasar factura

El clima, la tasa de cambio y la alta volatilidad de los precios internacionales siguen presionando a la caficultura colombiana, impactando el desempeño agroeconómico en el cierre de 2025 y el arranque de 2026, así lo dio a conocer el gerente general de la Federación Nacional de Cafeteros, Germán Bahamón.

Según explicó, en enero la producción de café cayó 34%, una cifra que confirma la tendencia negativa observada en el último trimestre del año pasado.

Lo anterior responde, principalmente, “a los rezagos climáticos que han afectado el desarrollo del cultivo y la formación de la cosecha”.

En el balance de los últimos 12 meses, la producción nacional se ubicó en 13,2 millones de sacos de 60 kilos, lo que representa una contracción del 8% frente al periodo anterior.

Para Bahamón, este comportamiento vuelve a poner en evidencia la alta sensibilidad del café a los choques climáticos y refuerza la apuesta del gremio por “orientar el Café de Colombia hacia mercados que reconozcan y remuneren plenamente su calidad”.