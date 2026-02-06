Águilas recibe este sábado al Cúcuta en el Cincuentenario, estos son los duelos que completan la quinta fecha de la Liga Betplay

La quinta fecha que arranca este viernes con los duelos Pasto-Bucaramanga y DIM-Internacional de Bogotá, sigue este sábado con tres juegos, el primero de ellos, entre Águilas Doradas y Cúcuta, en el estadio Cincuentenario. Águilas, que ya ganó en casa, espera seguir sumando victorias en el Cincuentenario. Quiere mantener esa senda para mejorar casillas en la tabla de posiciones, ya que ocupa el puesto 13 con cinco puntos, mientras que los motilones tienen dos unidades en su regreso a la Primera A.

Precisamente, el último duelo entre Águilas y Cúcuta data del 6 de noviembre de 2020. En esa oportunidad los antioqueños celebraron 2-0 con tantos de Jayder Obrian y Christian Marrugo. Los dirigidos por Juan Diego Niño vienen de sumar un punto como visitantes ante Llaneros y siguen sumando entrenamientos para adoptar la idea que el entrenador le imprime al grupo. Francisco Delgado, asistente técnico de los dorados, mencionó que “el equipo sigue mejorando, ahora estamos enfocados en ser más efectivos para concretar las opciones de gol que generamos. Ante Llaneros logramos un punto muy luchado y ahora queremos ganar nuevamente en casa”.

Delgado también sostuvo que los jugadores han entendido lo que pretende el técnico Niño con el grupo, y con el paso de los entrenamientos y compromisos se van afianzando. De igual forma, se mostró agradecido con los aficionados que han llegado al estadio Cincuentenario para respaldarlos. “Sabemos que es una plaza nueva, queremos agradar, jugar bien al fútbol y darle alegrías a la gente que está yendo al Cincuentenario para acompañarnos, ellos son muy importantes para nosotros y les agradecemos ese respaldo”.

Precios de boletería en el Cincuentenario

Para el duelo de este sábado, los directivos de Águilas Doradas determinaron que las dos tribunas habilitadas son Metro y Familiar, con valores de $40.000 y $50.000, respectivamente. En la zona Metro se tiene una promoción especial, ya que los aficionados que muestren su carné universitario tendrán un 50% de descuento. En la tribuna Familiar, se permite el ingreso de un adulto con dos mejores de 14 años con una boleta. El llamado de la institución es que los aficionados lleguen temprano al estadio para que puedan adquirir las boletas que se venderán en las taquillas del escenario deportivo. También lo pueden hacer a través de www.latiquetera.com.

