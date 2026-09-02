Dólar abrió a la baja este miércoles y se ubica en $3.150

El dólar comenzó la jornada del miércoles 2 de septiembre con una tendencia bajista en Colombia, aunque mantiene un sesgo alcista en los mercados internacionales. La divisa abrió en $3.150, es decir, $34 por debajo de la Tasa Representativa del Mercado (TRM), establecida para este día en $3.184.
Durante los primeros minutos de negociación, el precio alcanzó un mínimo de $3.137 y un máximo de $3.150, con 48 transacciones realizadas hasta las 8:20 a. m. El comportamiento se da en medio de una jornada cautelosa para los mercados globales.
El índice DXY, que mide el comportamiento del dólar frente a una canasta de monedas, mantiene un sesgo alcista después de respetar un nivel considerado clave. En Colombia, sin embargo, el mercado vuelve a acercar la tasa de cambio a la zona de los $3.100.