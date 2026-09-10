Dólar abrió en $3.120 y petróleo Brent superó los US$102 por barril

La jornada de los mercados comenzó con los inversionistas atentos a los primeros datos de inflación, después de que el dólar registrara el día anterior una tendencia bajista.
Durante las primeras horas se esperaba la publicación del índice de precios al productor, para el cual el mercado pronosticaba un incremento de entre 0% y 0,4%.
La atención también estaba puesta en el dato del ITC, que será conocido mañana, así como en las solicitudes por desempleo, indicadores que podrían entregar nuevas señales sobre el comportamiento de la economía.