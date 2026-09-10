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Dólar abrió en $3.120 y petróleo Brent superó los US$102 por barril

El petróleo Brent superó los US$102 por barril, mientras los mercados siguieron atentos a inflación, empleo, tasas europeas y nuevas señales geopolíticas internacionales en tensión.

  • El dólar abrió la jornada en $3.120, mientras los inversionistas permanecen atentos a los datos económicos y a los mercados internacionales. FOTO GETTY
    El dólar abrió la jornada en $3.120, mientras los inversionistas permanecen atentos a los datos económicos y a los mercados internacionales. FOTO GETTY
  • El petróleo Brent superó los US$102 por barril en medio de las tensiones en Oriente Medio y la expectativa de los inversionistas. FOTO GETTY
    El petróleo Brent superó los US$102 por barril en medio de las tensiones en Oriente Medio y la expectativa de los inversionistas. FOTO GETTY
Colprensa
Diario La República
hace 56 minutos
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La jornada de los mercados comenzó con los inversionistas atentos a los primeros datos de inflación, después de que el dólar registrara el día anterior una tendencia bajista.

Durante las primeras horas se esperaba la publicación del índice de precios al productor, para el cual el mercado pronosticaba un incremento de entre 0% y 0,4%.

La atención también estaba puesta en el dato del ITC, que será conocido mañana, así como en las solicitudes por desempleo, indicadores que podrían entregar nuevas señales sobre el comportamiento de la economía.

Apertura del dólar

En Colombia, la jornada anterior se caracterizó por una relativa estabilidad y una volatilidad ligera, con la divisa cerrando alrededor de $17 frente a la tasa representativa del mercado (TRM).

Para la jornada, el dólar abrió al alza en $3.120,00, lo que representó una diferencia de $20,52 frente a la TRM del día, que se ubicó en $3.099,48.

Durante la sesión, la divisa tocó un mínimo de $3.112,00 y un máximo de $3.120,00. En el mercado se realizaron 30 transacciones por un monto de US$10 millones.

Consulte: El dólar cerró en $3.140,30, $43 a la baja frente a la TRM, y alcanza mínimo de $3.125

El comportamiento de la moneda se dio mientras los inversionistas mantenían la atención sobre los datos económicos y los movimientos de los mercados internacionales.

¿Por qué el petróleo mantiene en alerta a los inversionistas?

Los precios elevados del petróleo han llevado a los inversionistas a mantener una postura más precavida. A esto se suma la expectativa por un posible aumento de los precios de la energía.

El crudo Brent llegó a superar los US$100 y posteriormente alcanzó niveles por encima de US$102 por barril, un precio que, de acuerdo con la información suministrada, no se observaba desde julio.

Entérese: Dólar cierra hoy la jornada con tendencia bajista y ya se cotiza por debajo de los $3.100

Este comportamiento ocurre en medio de las tensiones en Oriente Medio. Irán declaró que busca intensificar la guerra, mientras los inversionistas permanecen a la espera de nuevos catalizadores para definir el rumbo de los mercados.

¿Qué está pasando con las tasas y los mercados internacionales?

Otro elemento de atención son los rendimientos globales, que han alcanzado sus niveles más altos en años. En este escenario, las consecuencias de la guerra en Oriente Medio y el comportamiento del petróleo están llevando a los operadores a mantener una política más restrictiva.

El petróleo Brent superó los US$102 por barril en medio de las tensiones en Oriente Medio y la expectativa de los inversionistas. FOTO GETTY
El petróleo Brent superó los US$102 por barril en medio de las tensiones en Oriente Medio y la expectativa de los inversionistas. FOTO GETTY

En los mercados accionarios, el S&P 500 registró un avance de 0,1% después de acumular tres jornadas consecutivas de pérdidas.

El Stoxx 600, por su parte, retrocedía 0,1%, mientras que los futuros del Nasdaq 100 bajaban 0,2%.

También se mantiene la expectativa frente a las acciones de SpaceX, ante la posibilidad de que aumente su ponderación.

A esto se suma la espera por la decisión sobre las tasas de interés del Banco Central Europeo, para la cual se prevé un alza.

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En conjunto, los mercados siguen pendientes de los datos de inflación, empleo y precios de la energía, además de las decisiones de los bancos centrales y la evolución de las tensiones geopolíticas.

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