Disputa por el uso del nombre WOM pone en jaque al operador en Colombia: la SIC le ordena dejar de llamarse así

La SIC ordenó a WOM Colombia el retiro del uso de la marca, así como de su publicidad, tras el vencimiento de un contrato en julio de 2025 con WOM Chile, matriz y propietaria de la marca.

    La SIC ordenó que Partners Telecom Colombia S.A.S. (PTC) deje de usar el nombre y marca WOM. FOTO: EL COLOMBIANO
Sandra Segovia Marín
Sandra Segovia Marín

Digital - Alcance

hace 2 horas
bookmark

Partners Telecom Colombia S.A.S. (PTC), controlada de manera simplificada por Sur Holdings, se encuentra en un lío legal internacional con WOM Chile. La razón es que a esta empresa de telefonía colombiana se le venció la licencia el 21 de julio de 2025 para continuar usando la marca WOM.

Por tal motivo, la matriz chilena inició acciones legales para que los inversionistas de Estados Unidos y Reino Unido dejen de usar su marca y logo en Colombia. Este recurso llegó a manos de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), que como autoridad administrativa ordenó a través del Auto 7289 el cumplimiento inmediato del cese del uso del nombre por parte de WOM Colombia.

Lea también: WOM Chile acusa a su homónima colombiana de usar la marca de forma indebida

La decisión incluye el retiro de su publicidad, imagen corporativa, canales digitales (redes sociales y página web), establecimientos físicos, la obligación de informar públicamente que PTC no está autorizada para utilizar la marca desde la terminación del contrato, así como la destrucción de cualquier material o documento que contenga la marca WOM.

Desde la matriz chilena sostuvieron que, una vez finalizado el contrato, el uso de la marca continuaba sin autorización y constituía un uso indebido de WOM, por lo que llevaron el recurso ante la autoridad colombiana para solicitar el cese y su cumplimiento expedito.

Respuesta de WOM Colombia

WOM Colombia respondió a la medida informando que “defenderá vigorosamente sus derechos legales y continuará prestando servicios de telecomunicaciones de alta calidad a sus clientes”. Este anuncio ocurre en paralelo con el cambio ya ejecutado de su dominio web a www.movilpt.co

Juan Diego Guzmán Botero, socio de Galo Estudio Legal, explicó a Asuntos Legales que “la decisión de WOM de pedir el cumplimiento forzoso de la sentencia dictada por la Superintendencia de Industria y Comercio contra Telecom Partners no es un movimiento extraordinario, sino un paso normal cuando una decisión en firme no se cumple voluntariamente”.

“Si la autoridad ordena pagar, hacer algo o cumplir una obligación y la parte condenada no lo hace, la ley permite que la otra parte active un proceso de ejecución ante la misma autoridad, sin iniciar un juicio nuevo, y con herramientas efectivas para obligar al cumplimiento”, agregó Guzmán al medio citado.

Del mismo modo, Carlos Amaya, socio de Amaya Propiedad Intelectual, afirmó al diario Asuntos Legales que esta no sería la primera vez que la matriz chilena WOM enfrenta un lío legal por el uso exclusivo de su marca en Colombia, pues “en 2020 Millicom International Cellular S.A. presentó una acción de cancelación por no uso contra el primer registro de la marca WOM, certificado No. 547247; sin embargo, la compañía chilena ganó el pleito al justificar el no uso de la misma”.

Siga leyendo: Supersociedades confirma el acuerdo de reorganización de WOM en Colombia

