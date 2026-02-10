Toque de queda en Montería por inundaciones: horarios y barrios afectados

Ante la emergencia provocada por las fuertes lluvias y el desbordamiento de cuerpos de agua en la margen occidental de la ciudad, la Alcaldía de Montería decretó toque de queda en 11 sectores de la Comuna 1, una medida excepcional con la que busca salvaguardar la vida de los habitantes y permitir el trabajo de los organismos de socorro.

La decisión quedó oficializada mediante el Decreto 0046 del 9 de febrero de 2026, expedido en el marco de la calamidad pública declarada por las inundaciones que han afectado a cientos de familias.

La restricción estará vigente desde el 9 hasta el 17 de febrero, todos los días entre las 8:00 de la noche y las 6:00 de la mañana del día siguiente.