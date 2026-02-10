x

Cuidado con los kilos de más: obesidad aumenta un 70% la probabilidad de morir por una infección

Un análisis de más de 540.000 personas muestra que quienes padecen esta enfermedad tienen más riesgo de ser hospitalizados o morir a causa de una infección.

    Las personas con obesidad tienen muchas más probabilidades de enfermar gravemente o morir por una amplia gama de enfermedades infecciosas, según el estudio. Foto Getty.
hace 2 horas
bookmark

La obesidad aumenta significativamente el riesgo de hospitalización y muerte por la mayoría de las enfermedades infecciosas, incluidas la gripe, la covid-19, la neumonía, las gastroenteritis y las infecciones urinarias y respiratorias, según un estudio realizado con 540 000 personas.

Siga leyendo: Beber más de una taza de café o té al día reduce un 18% el riesgo de demencia

Los autores del trabajo, publicado en The Lancet, constatan que las personas con esta condición presentan un riesgo un 70 % mayor de evolucionar hacia formas graves y que, en los casos más severos, la probabilidad de fallecer o ser hospitalizado se triplica.

Cuando los investigadores extrapolaron los resultados a escala global mediante datos del estudio Global Burden of Diseases, estimaron que el exceso de peso podría haber contribuido a 0,6 millones de los 5,4 millones de muertes por enfermedades infecciosas registradas en 2023. Este análisis permitió comparar países, reflejando grandes diferencias: en Estados Unidos, la proporción asciende a una de cada cuatro muertes, mientras que en Reino Unido afecta a una de cada seis, y en Vietnam se sitúa en torno al 1,2 %.

“Las personas que padecen obesidad tienen muchas más probabilidades de enfermar gravemente o morir por una amplia gama de enfermedades infecciosas”, señala Solja Nyberg, de la Universidad de Helsinki y coautora. La investigadora recuerda que, ante el aumento global de las tasas de obesidad, también crecerán las hospitalizaciones y muertes asociadas. Añade que es urgente promover políticas que favorezcan la pérdida de peso, como facilitar el acceso a alimentos saludables, el ejercicio físico y la vacunación en personas con obesidad.

El estudio combina datos de dos cohortes finlandesas —con más de 67.000 adultos— y del biobanco británico UK Biobank —con 470.000 participantes—, seguidos durante una media de 13 a 14 años. Al inicio del estudio se evaluó su índice de masa corporal y se monitorizó la aparición de enfermedades infecciosas a lo largo del tiempo. Las personas con un IMC entre 18,5 y 24,9 tenían un riesgo anual del 1,1 % de sufrir una infección grave, frente al 1,8 % de quienes tenían obesidad.

Lea aquí: Día Mundial contra el Cáncer: qué está pasando con la enfermedad en Colombia y por qué casos van en aumento

El riesgo aumentó de forma constante con el incremento del peso corporal. Las personas con obesidad severa (IMC ≥ 40) presentaron un riesgo tres veces mayor que quienes tenían un peso considerado saludable. La relación se mantuvo en la mayoría de las diez infecciones comunes analizadas en detalle: gripe, covid‑19, neumonía, gastroenteritis, infecciones urinarias y respiratorias. No se observó asociación con casos graves de VIH o tuberculosis.

