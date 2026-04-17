Ventas de locales en El Retiro, Antioquia, se fortalecen: Rappi inicia operación en el municipio del Valle de Aburrá con 50 restaurantes

La empresa Rappi anunció el inicio de su operación en El Retiro en abril de 2026, en una movida que consolidó su expansión en el Oriente antioqueño, una subregión que se posicionó como uno de los polos de desarrollo económico, turístico y gastronómico más relevantes del departamento.

La llegada de la plataforma al municipio se sumó a su presencia en Rionegro, el área metropolitana de Medellín, Envigado, Sabaneta, Itagüí, La Estrella y Bello. Con esta incorporación, la compañía amplió su cobertura en Antioquia y fortaleció su red en municipios intermedios.

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La plataforma inició operaciones con una oferta que incluyó 50 restaurantes aliados, el supermercado Carulla y al menos tres farmacias. Esta integración permitió a los comercios locales acceder a un ecosistema digital que amplió su alcance y abrió nuevos canales de venta.

Según las proyecciones de la empresa, la operación alcanzaría cerca de 1.000 pedidos semanales una vez estabilizada. Además, estimó la vinculación de aproximadamente 80 repartidores en el municipio, en línea con su modelo de última milla.

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Como parte del lanzamiento, la compañía ofreció un incentivo de cashback del 50 % entre el 9 y el 15 de abril, con el objetivo de incentivar la adopción de la plataforma entre los usuarios locales.