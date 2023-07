Oferta de Gilinski por el Éxito es baja

El ofrecimiento inicial de US$836 millones representaría cerca de 67 centavos de dólar por acción. Pero la actual oferta, que vencerá mañana, 21 de junio, significaría un incremento del 33% en el precio por acción, llegando a ser de 88 centavos de dólar, aunque ya no tendría como objetivo la totalidad de la participación de GPA en Éxito, sino que estaría detrás del 51%.

“Así, se estaría adquiriendo las acciones a unos múltiplos más bajos que los actuales”, anotaron los investigadores bursátiles de Casa de Bolsa, quienes recordaron que GPA adquirió, a finales del 2019, el 96,52% de Grupo Éxito por alrededor de $7,78 billones.

Con el precio ofrecido por Gilinski, el 51% del Éxito, representado en 661.910,8 millones de acciones, valdría US$586,4 millones, o sea unos $2,33 billones.

“No habría prima de control”, anotó en Twitter Ómar Suárez, gerente de Renta Variable de Casa de Bolsa.

Más precios bajos

“De atractiva esta nueva oferta no tiene nada. Acá lo que los Gilinski están haciendo es ahora una estrategia diferente, están midiendo el aceite, porque saben que Casino tiene problemas financieros. El precio que ofrece tiene un descuento grande frente al valor real de la compañía, por lo cual, desde el punto de vista racional, la junta directiva o dueños de Éxito no deberían aceptar está oferta, ya que no tiene mucha diferencia frente a la anterior, salvo el aumento del precio, pero el valor fundamental es absurdo”, dijo Orlando Santiago, analista bursátil, citado por el diario La República.

Por ejemplo, hay quienes señalan que para que GPA acepte la oferta de Gilinski, el banquero debe ofrecer mínimo US$696 millones por 51% de las acciones en circulación, es decir, US$1,05 por acción a una TRM de $3.993,50 que equivalen a los $4.200 en bolsa.

“Pensaría que cualquier valor por encima de un dólar por acción tendría mayor opción, eso dependiendo del movimiento de la tasa de cambio, ya que si sigue bajando pues implica que la oferta en dólares deba aumentar”, comentó por su parte Gregorio Gandini.

El martes la agencia AFP reportó que el grupo francés Casino (controlante de GPA y Éxito) aceptó una oferta encabezada por el magnate checo Daniel Kretinsky, por lo que se espera que este se haga con el control de la empresa, muy endeudada.

Kretinsky presentó su oferta con el apoyo del inversor francés Marc Ladreit de Lacharrière y del fondo británico Attestor, pero el ofrecimiento debe ser aceptado por los acreedores de Casino.