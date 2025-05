Hermano del papa Leon XIV revela lo que habló con él un día antes del cónclave: “¿Cómo debería llamarme?”

“ Él decía que no iba a pasar, que no había manera ”, recuerda John con una mezcla de asombro y ternura. “ Pero aquí estamos. Es el Papa”.

La elección de León XIV ha sacudido tanto al Vaticano como a su ciudad natal en Illinois. El cardenal Prevost, de 69 años, fue elegido esta semana como sucesor de Francisco, en lo que muchos consideran una señal de continuidad y renovación para la Iglesia Católica. Para quienes lo conocen, sin embargo, su elección no fue del todo inesperada.

“Uno de los sacerdotes me dijo el sábado pasado que las probabilidades en Las Vegas eran de 18 a 1”, contó John, de 71 años, en una entrevista concedida el jueves a The New York Times, “Estaba convencido. Me dijo: ‘Va a ser tu hermano, sin duda’”.

La familia Prevost, de profundas raíces católicas, creció en Dolton, una comunidad al sur de Chicago, donde asistían a misa en la parroquia de St. Mary of the Assumption. Su padre, Louis, era superintendente escolar, y su madre, Mildred, bibliotecaria y activa participante en la vida parroquial.

La vocación religiosa de Robert comenzó a tomar forma desde temprano, pero fue consolidándose a lo largo de una vida dedicada al servicio, primero en Estados Unidos y luego, durante décadas, en Perú.