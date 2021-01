Antioquia, un potencial proveedor de microalgas

La meta que Pedro Miguel Estrada , presidente de Compañía de Empaques, le puso a su director de Gestión Humana para acceder al bono que recompensa sus logros de acuerdo con su función, era que a final del año tenía que haber mínimo 40 personas con capacidades diferentes. Y se logró. Una de ellas es Sara María Tejada , de 26 años y quien tiene síndrome de Down: es la asistente de presidencia, hace las presentaciones de Estrada ante asociaciones de empresarios y recolecta toda la documentación que este debe revisar. “A ellos los tratamos igual que al resto de trabajadores. Cuando entraron los primeros quince, los cité a mi oficina y les dije que iban a ser un ejemplo para el resto. Molestando les dije que iban a ser mis ‘ñañas’, pero se me convirtió en un problema; si se equivocaban en algo decían que no los podían regañar porque eran mis ‘ñañas”. Me tocó llamarlos de nuevo y decirles que sus responsabilidades eran las mismas que el resto”, dice Estrada, quien agrega que merecen las mismas oportunidades. “Su amor por la compañía es inigualable, se sienten útiles y su sentido de pertenencia es una cosa de locos”.

La Casa de Carlota es un estudio de diseño en el que el 70 % de su personal tiene capacidades diferentes, en el que adoptan la neurodiversidad y el pensamiento lateral como estrategia creativa. Nel Correa, director y fundador, lo fundó hace cinco años con el fin de potenciar las capacidades de personas adultas con síndrome de down y autismo. “Más que la discapacidad, queremos resaltar la diversidad de pensamientos. No somos un centro de empleo, como algunas personas piensan, no vendemos inclusión, no vendemos discapacidad, no vendemos lástima: acá hay gente que piensa”, dice.

Lo sorprenden el talento estético y la capacidad de llegar a crear imágenes a partir de su espontaneidad y frescura que les permite ser una solución distinta en un mercado muy competitivo como es el del diseño gráfico y creativo. “Yo tengo creativos que nacen diferentes, eso no lo tiene ninguna otra agencia”, expresa Nel, y hace énfasis en que su interés no es el de sacar provecho, pues “no recibimos ningún beneficio tributario ni tampoco lo solicitamos. Nos vendría bien, por supuesto, pero no es nuestra idea”.