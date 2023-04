¿A cuánto ascendieron los pasivos de la compañía?

“Hay pasivos muy grandes que se fueron acumulando con el tiempo, porque realmente cuando uno está empezando, una aerolínea o cualquier empresa, se demora para llegar a un punto de equilibrio. Y realmente los costos se nos subieron; sin embargo, conseguimos créditos con los bancos y que los accionistas pusieran 10 millones de dólares más de lo que habían puesto originalmente. ¿Para qué? Para tratar de salir adelante. Tuvimos muchas ofertas en el camino: un fondo que se llama Triple Siete, llegó a finales del año pasado y firmó un compromiso vinculante para volverse accionista de la empresa e invertir 40 millones de dólares, lo que hubiera sacado a la aerolínea a flote y hubiéramos podido estar hoy muy bien”.

¿Y qué pasó con eso?

”A última hora parece que decidieron no estar porque nunca volvieron a contestar, cuando habían firmado un compromiso vinculante. Luego de esto aparece JetSmart y también firma una carta de términos con la compañía para ellos entrar como inversionistas, y esto pues hubiera sido también otra posible solución. Fíjese que la administración y la Junta Directiva siempre estuvieron buscando diligentemente alternativas para sacar la aerolínea adelante. JetSmart a los pocos días desiste de su intención de invertir y de comprar a Ultra y ahí empezamos un proceso diferente: conseguir un crédito adicional para seguir porque ya la aerolínea tenía márgenes positivos, lo que necesitábamos era dinero para cubrir unos pasivos y poder salir a flote, pero los bancos no nos prestaron el dinero, entendible por el riesgo que esto representa. Le solicitamos de manera insistente al Gobierno una cita con el presidente, a la Aerocivil, a todos, buscar la manera que nos dieran un fondo con los diferentes ministerios, un fondo de garantías para que los bancos nos prestaran dinero, o que nos dieran un apoyo para salir adelante.

No estábamos pidiendo que nos regalaran nada, solamente un préstamo. El presidente nunca nos atendió, a través de su secretaria tratamos de conseguir la cita, pero no la dio. El Ministerio de Transporte no hizo absolutamente nada distinto que tratar de desprestigiarnos y decir que nos van a demandar y tal cosa, pero es que este es un servicio público esencial. Aquí necesitábamos que el Gobierno diera un apoyo con un fondo de garantías, pero no lo hicieron. Nosotros tratamos hasta el último momento, cuando llegamos al punto en que ya no había nada que hacer, dijimos que se paraban las operaciones”.

Pero se siguieron vendiendo tiquetes...

“Cualquier empresa en marcha tiene ventas a futuro, y más una aerolínea. Usted no puede decir ‘hoy voy a salir a vender los pasajes de hoy y con eso voy a comprar la gasolina de hoy’. Eso no se puede hacer. Usted tiene que vender a futuro y eso fue lo que hizo Ultra. Siempre guardamos la esperanza hasta el último momento, cuando vimos que se nos estaban cerrando las oportunidades, pues ya empezamos a mermar las ventas para no vender pasajes con los que no íbamos a cumplir”.

Pero el lunes Ultra estaba ofreciéndole a la gente, por mensaje de texto, descuentos del 40%...

”Una cosa es un algoritmo que ofrece pasajes y otra es que nosotros en las ventas ya estábamos cerrados. El lunes todavía estábamos discutiendo con el banco la posibilidad de un crédito, créame. Lo que pasa es que usted no puede decir, no vendo nada porque si no vende nada, de una vez pare. El día que usted dice ‘no vendo un pasaje’, ese día tiene que cerrar la empresa. ¿Es que cuáles son los ingresos de una aerolínea? Las ventas de pasajes. Estábamos tratando de salvar la empresa, podemos demostrar que todo lo hicimos de manera diligente. Si el ministro para curarse en salud de que el Gobierno no hizo nada nos va a demandar, pues que nos demande. Yo puedo demostrar que la Junta Directiva y la administración fuimos diligentes hasta el último momento”.

¿Usted cree que el Gobierno tenía que haber dado ese préstamo?

”Pues el gobierno tiene que ayudar porque esto es un servicio público esencial y no estábamos pidiendo que nos regalaran nada, sino que nos abriera oportunidades para que la empresa no se cerrara. Esa era la única cosa que queríamos buscar, un fondo de garantías para que pudiéramos hacer un crédito, porque la empresa sí era viable hasta el último momento, pues ya teníamos márgenes positivos en la venta de pasajes y en los vuelos que hacíamos. Solamente, si no nos financiaban para cubrir pasivos que venían acumulándose, pues era imposible seguir adelante.

A mí no me preocupa que me demande, porque nosotros obramos de manera diligente. A uno lo pueden demandar por ser negligente, negligente han sido otros, entonces a mí me parece también que los medios de comunicación deben cuidarse mucho de cómo manejan estas noticias. Celebran con bombos y platillos cuando se cierra una empresa, pero los empresarios que nos estamos quemando para hacer empresas, para generar empleo, para prestarle servicio a la gente, nos crucifican si fracasamos, y nos tildan de estafadores. Eso está muy mal hecho, porque nosotros lo único que hemos querido de buena fe es hacer empresa. Cuando se hace empresa se corren riesgos, pero si uno obra diligentemente no tienen por qué demandar”.