Empresas que pagaron cuota de monetización para no contratar aprendices crecieron 39% tras la reforma laboral

La entrada en vigor de la reforma laboral está generando un cambio en el comportamiento de las empresas frente a la cuota de aprendizaje del Sena. En lugar de vincular aprendices, cada vez más compañías están optando por pagar la denominada monetización, una alternativa legal que les permite cumplir con esta obligación sin contratar estudiantes en formación.
Las cifras muestran un crecimiento significativo de esta tendencia. Durante 2025, un total de 8.048 empresas decidió monetizar su cuota de aprendizaje, lo que representa un aumento de 39% frente a las 5.796 compañías que recurrieron a esta opción en 2024.
El incremento también se refleja en los recursos recaudados por el Sena. Mientras que en 2024 la monetización generó ingresos por $263.430 millones, en 2025 la cifra ascendió a $440.737 millones, un crecimiento de 67% en apenas un año. Además, con corte a abril de 2026, el recaudo ya alcanzaba los $296.031 millones.
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La legislación establece que las empresas con más de 15 trabajadores deben vincular aprendices en una proporción mínima de uno por cada 20 empleados. Sin embargo, la norma también permite cancelar una suma de dinero al Sena como mecanismo alternativo de cumplimiento.
De acuerdo con Alberto Jaramillo Polo, director jurídico de Centro Jurídico Internacional: “Es de tener en cuenta que la reforma laboral estableció la monetización en una suma de 1.5 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Esta monetización no es una multa, ni una sanción. La misma reforma laboral lo establece, específicamente que en la ley 2466 del año 2025. Es decir, que si las empresas optan por monetizar, no se estaría generando ningún tipo de riesgo”.
Además, el experto fue enfático en recalcar que no se estaría generando ningún tipo de inconveniente para las empresas, “porque la misma ley establece que estas, en dado caso, no contraten a aprendices, pueden realizar la monetización”.
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