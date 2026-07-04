24 líderes empresariales de Antioquia hacen sus peticiones a De la Espriella

La llegada de un nuevo gobierno en cabeza de Abelardo de la Espriella también abre una oportunidad para redefinir la estrategia económica del país. Con ese propósito, empresarios y emprendedores aprovecharon para plantear una hoja de ruta con propuestas orientadas a fortalecer la competitividad, atraer inversión y acelerar el crecimiento empresarial. Aunque las iniciativas provienen de sectores tan diversos como tecnología, construcción, servicios financieros, talento humano, salud, agroindustria e infraestructura, los mensajes coinciden en un diagnóstico: Colombia necesita un entorno más favorable para crear empresa, innovar y generar empleo. La mayoría considera que el crecimiento económico dependerá de la capacidad del Estado para convertirse en un facilitador del desarrollo productivo. Uno de los principales consensos gira alrededor del acceso al capital. Los empresarios consideran que el país debe ampliar las fuentes de financiamiento para startups y empresas en crecimiento, incentivar la inversión privada, fortalecer el capital de riesgo y desarrollar instrumentos que permitan a los emprendimientos escalar sin enfrentar barreras financieras. A ello se suma el llamado a reducir la carga tributaria y simplificar los trámites que hoy limitan la competitividad. Las propuestas también hacen énfasis en la necesidad de impulsar la innovación como motor de desarrollo. La inteligencia artificial, la digitalización, las tecnologías aplicadas a sectores como la salud, la construcción y la agroindustria. Los empresarios también pidieron fortalecer la infraestructura, garantizar la seguridad jurídica, impulsar el emprendimiento femenino, mejorar la formación del talento y recuperar la confianza para invertir, con el fin de consolidar el emprendimiento, la innovación y la productividad como motores del crecimiento económico. Coincide que desde la Universidad EAFIT, On.Going y el Centro de Incidencia en Valor Público se elaboró una propuesta para los primeros 100 días del nuevo gobierno, que plantea convertir el emprendimiento en una política de crecimiento económico mediante mejores condiciones para innovar, emprender y acceder a financiación.

Tomás Ríos, director de On.Going

“El próximo gobierno debe dejar de entender el emprendimiento como una política exclusiva para emprendedores y convertirlo en una estrategia de crecimiento económico. On.Going y el Centro de Incidencia en Valor Público plantean fortalecer el entorno institucional, desarrollar capacidades de innovación y facilitar un acceso más inteligente al capital. Estas propuestas, construidas junto al ecosistema emprendedor, buscan más competitividad y con mayores oportunidades”.

Juan Simón Salazar, CEO de Hacku

“Necesitamos reducir la tramitología administrativa que enfrentan las empresas para hacer negocios. Hay que disminuir la carga tributaria especialmente para los emprendedores mediante tarifas especiales en ICA, IVA y exención 4x1.000. Además del capital de inversión, es indispensable ofrecer deuda estructurada con tasas competitivas y procesos ágiles de aprobación que permitan acelerar el crecimiento de las compañías sin enfrentar barreras”.

Lina Uribe, jefe de Comunidades de On.Going

“El emprendimiento femenino no tiene un problema de capacidad, sino un problema sistémico. Las mujeres innovan, emprenden y sostienen negocios todos los días, pero siguen enfrentando mayores barreras para acceder a financiación, redes y espacios de decisión. El Gobierno debe impulsar políticas públicas que eliminen esos obstáculos desde la raíz, sin sesgos y entendiendo cómo se financia y acompaña a una mujer emprendedora”.

Jessica Tabares, cofundadora y CEO de Wip

“No tiene sentido que una startup opere desde el primer día como si fuera una empresa de 500 empleados. Parafiscales, renovaciones, certificados, obligaciones ante la Dian, contadores y abogados consumen una parte importante de los recursos cuando apenas se empieza. Colombia necesita un régimen especial para startups tecnológicas con tracción, que otorgue beneficios automáticos y reduzca la carga tributaria y administrativa durante los primeros años”.

Wilder Zapata, CEO de Action Black

“Desde el emprendimiento y la tecnología propongo que la salud sea vista como una inversión y no como un gasto. La prevención, la longevidad y el bienestar pueden convertirse en motores de competitividad, generación de empleo formal y crecimiento económico. Colombia tiene la oportunidad de consolidarse como referente regional en healthtech y wellness mediante inteligencia artificial y telesalud. Hagamos que dejen de ser ideas suelta y se conviertan en agenda nacional”.

Juan Carlos Mora, CEO de Grupo Cibest

“Colombia tiene una oportunidad histórica para convertir la confianza en crecimiento. Desde acá hacemos un llamado para construir una agenda técnica y de largo plazo que facilite el acceso a vivienda, crédito formal, ahorro y medios de pago digitales. Fortalecer la seguridad jurídica, impulsar la innovación, ampliar la bancarización y movilizar más inversión permitirá construir una economía más productiva, competitiva e incluyente”.

Felipe Restrepo, vicepresidente de Habi

“Colombia necesita liquidar el capital que hoy permanece atrapado en la vivienda usada: por cada peso prestado ahí, se generan casi $4,8 del PIB. Hay que crear una ventanilla única digital que integre notaría, registro y catastro, junto con avalúos estandarizados, permitiría agilizar las transacciones. Además, el patrimonio inmobiliario debería utilizarse como garantía para acceder a crédito productivo y financiar emprendimientos, educación o nuevos proyectos familiares”.

Karol G, cantante y empresaria

“Que escuche a quienes votaron por usted, pero también a quienes no lo hicieron. Que no gobierne para un partido, una ideología o un sector; que gobierne para Colombia. Que piense en los niños que merecen educación, en las familias que luchan por llegar a fin de mes, en los campesinos que sostienen esta tierra... en los emprendedores que generan empleo, en los jóvenes que sueñan con un futuro mejor y en quienes han perdido la esperanza de encontrarlo aquí”.

María Artunduaga, CEO de Samay

“Hace veinte años salí de Colombia en busca de mejores oportunidades académicas y fundé una empresa en Estados Unidos. Hoy quiero volver a apostar por el país porque el talento colombiano es de primer nivel. Lo que falta es capital paciente. Propongo crear un programa similar al SBIR estadounidense para financiar innovación y evitar que más emprendedores tengan que irse del país”.

Juan Camilo Botero, fundador de Glasst

“El papel del próximo gobierno no es crear más incentivos para el mercado local, sino eliminar las barreras que impiden a los emprendedores pensar en grande. Facilitar el acceso a capital internacional, simplificar la creación de vehículos societarios en el exterior y reducir la fricción cambiaria y regulatoria permitirá que los emprendimientos colombianos nazcan con una visión global. El Estado no tiene que empujar a la empresas, basta con dejar de frenarlas”.

Esteban Velasco, CEO de Sempli

“Colombia no necesita más discursos sobre innovación; necesita acelerar su adopción. La IA y el blockchain deben dejar de ser tendencias para convertirse en herramientas cotidianas de las pymes. El mayor cuello de botella sigue siendo el acceso a financiación inteligente y basada en datos, no en burocracia. Si combinamos tecnología, capital y regulación que evolucione al ritmo del mercado, Colombia ser el hub de innovación más relevante de América Latina”.

Juan Esteban Calle, CEO de Grupo Argos

“Al nuevo Gobierno le deseamos los mayores éxitos y reiteramos nuestro compromiso de aportar experiencia, optimismo, disciplina y capacidad de inversión para construir un mejor país. Desde Grupo Argos y sus compañías estamos listos para trabajar en iniciativas que fortalezcan la infraestructura, amplíen el acceso a vivienda digna y conviertan estos sectores en motores de bienestar y progreso para Colombia”.

Angie baldión, gerente de Cantex

“Nuestra invitación es a contar con un gobierno que vea a las pymes como aliadas estratégicas del desarrollo nacional ofreciéndonos condiciones que nos permitan competir, necesitamos políticas que nos ayuden a reducir costos, acceso a créditos con tasas competitivas, fortalecer la oportunidad en formación del talento humano, combatir el contrabando y la competencia desleal que tanto daño le hace a la industria nacional”.

Robert Parada, cofundador de coco

Señor presidente, usted hereda un sistema de salud dañado y un ecosistema que forma empresas para que otros las aprovechen. Las dos brechas se cierran con la misma decisión, convierta al Estado en el primer cliente de la tecnología en salud que Colombia ya sabe construir, y el país obtendrá al mismo tiempo una población que puede producir y una industria que se queda. Una población enferma no puede construir un país. Y un país que deja ir a sus empresas tampoco”.

Jorge Luis Restrepo, CEO de ImportBlind

“La invitación al próximo gobierno no es crear más programas, sino articular los que ya existen. Colombia cuenta con universidades, incubadoras, gremios y empresarios comprometidos con el emprendimiento. El Estado debe convertirse en el gran integrador del ecosistema, conectando conocimiento, financiamiento, tecnología y acceso a mercados. El éxito debe medirse por las empresas que logran crecer, exportar y generar empleo de calidad”.

María Elena Ospina, presidenta de Acopi

“Nuestra petición es clara: que las MiPymes estén en el centro de las decisiones económicas y sociales del país. Necesitamos menos cargas y trámites que asfixien al empresario, mayor acceso a crédito oportuno, una política decidida contra el contrabando y la informalidad, formación pertinente para el talento humano, conectividad, transformación digital y reglas laborales que protejan al trabajador sin poner en riesgo la sostenibilidad de las empresas”.

Cipriano Echavarría, CEO de Palomma

“El Gobierno debe entender el emprendimiento como un motor de crecimiento económico. La principal limitante para crear grandes empresas en Colombia sigue siendo el acceso al capital de riesgo. Se necesitan mecanismos locales, impulsados por el Estado, que financien compañías enfocadas en resolver problemas nacionales y permitan construir nuevos casos de éxito como Addi, Habi, Somos o Erco”.

David Echeverri, CEO de Intelsa

“No deberíamos medir el éxito del país solo por cuántos unicornios produce, sino por cuántas empresas valiosas logra crear. Para lograrlo, se debe incentivar la reinversión de utilidades en innovación, permitir que una parte de los fondos de pensiones invierta en empresas de alto crecimiento, promover las adquisiciones empresariales y simplificar los stock options para que más colaboradores se conviertan en accionistas”.

María Jaramillo, presidenta Cámara Aburrá Sur

“Proponemos construir con el presidente electo una agenda para culminar la infraestructura estratégica de Antioquia, con proyectos como Pacífico 1, Metroplús, la ampliación del Aeropuerto José María Córdova y el sistema ferroviario multipropósito. También se requieren obras complementarias en conectividad y logística. Concluir estas iniciativas permitirá consolidar un eje interoceánico que fortalecerá la competitividad de Antioquia y de toda la economía colombiana”.

Diana Herrera, fundadora de Gente OK

“Imaginamos una Colombia que vuelva a crecer porque genera confianza. Se necesitan reglas claras, estabilidad jurídica, menos burocracia y un Estado que facilite emprender, invertir y crear empleo. También debemos apostar por el talento, el primer empleo, la formación pertinente y mayores oportunidades para las mujeres emprendedoras. Las startups necesitan capital, pero también clientes. Emprender debe convertirse en una política de Estado”.

Santiago Montoya, CEO de AUCO

“Propongo exonerar del ICA a las empresas durante sus primeros cinco años y otorgar renta exenta en los tres primeros años de operación. También ajustar los aportes a seguridad social de los independientes según su mayor ingreso mensual e incentivar la compra y venta de empresas mediante beneficios tributarios que faciliten la inversión y promuevan un ecosistema empresarial más dinámico”.

Agustín Peláez, cofundador de Ubidots

“Colombia cuenta con cerca de 150.000 ingenieros de software y un sector TI que emplea a más de 400.000 personas. Si apenas 3.000 fundaran empresas que exportaran un millón de dólares al año, el país alcanzaría exportaciones cercanas a los US$3.000 millones. Para lograrlo se necesita estabilidad cambiaria, revivir iNNpulsa con capital semilla y un marco jurídico claro para exportar servicios sin IVA desde Colombia”.

Luisa cHIMÁ, CEO de D’Luchi

“No olvide nunca a quienes más necesitan del Estado: las familias en condiciones difíciles, los niños que merecen una educación de calidad, los jóvenes que sueñan con oportunidades, los adultos mayores que esperan dignidad y aquellos que han sentido que nadie los escucha. Pero gobierne también pensando en las personas que se levantan a producir, a invertir y a generar empleo. Porque gobernar para todos significa apoyar a quienes necesitan ayuda y a quienes generan oportunidades”.

Ana Villegas, fundadora de Color Cacao