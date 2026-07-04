24 líderes empresariales de Antioquia hacen sus peticiones a De la Espriella

La llegada de un nuevo gobierno en cabeza de Abelardo de la Espriella también abre una oportunidad para redefinir la estrategia económica del país. Con ese propósito, empresarios y emprendedores aprovecharon para plantear una hoja de ruta con propuestas orientadas a fortalecer la competitividad, atraer inversión y acelerar el crecimiento empresarial.
Aunque las iniciativas provienen de sectores tan diversos como tecnología, construcción, servicios financieros, talento humano, salud, agroindustria e infraestructura, los mensajes coinciden en un diagnóstico: Colombia necesita un entorno más favorable para crear empresa, innovar y generar empleo.
La mayoría considera que el crecimiento económico dependerá de la capacidad del Estado para convertirse en un facilitador del desarrollo productivo.
Uno de los principales consensos gira alrededor del acceso al capital. Los empresarios consideran que el país debe ampliar las fuentes de financiamiento para startups y empresas en crecimiento, incentivar la inversión privada, fortalecer el capital de riesgo y desarrollar instrumentos que permitan a los emprendimientos escalar sin enfrentar barreras financieras. A ello se suma el llamado a reducir la carga tributaria y simplificar los trámites que hoy limitan la competitividad.
Las propuestas también hacen énfasis en la necesidad de impulsar la innovación como motor de desarrollo. La inteligencia artificial, la digitalización, las tecnologías aplicadas a sectores como la salud, la construcción y la agroindustria.
Los empresarios también pidieron fortalecer la infraestructura, garantizar la seguridad jurídica, impulsar el emprendimiento femenino, mejorar la formación del talento y recuperar la confianza para invertir, con el fin de consolidar el emprendimiento, la innovación y la productividad como motores del crecimiento económico.
Coincide que desde la Universidad EAFIT, On.Going y el Centro de Incidencia en Valor Público se elaboró una propuesta para los primeros 100 días del nuevo gobierno, que plantea convertir el emprendimiento en una política de crecimiento económico mediante mejores condiciones para innovar, emprender y acceder a financiación.