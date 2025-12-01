Venta de comida en la calle y conductores, los trabajos que lideran auge de empleo informal en Colombia

De acuerdo con un análisis elaborado por el tanque de pensamiento Anif, con base en cifras del Dane y con corte a septiembre de 2025, la venta de comidas preparadas en puestos, casetas y heladerías fue la actividad que más empleo informal creó en el país durante los primeros nueve meses del año.
Según José Ignacio López, presidente de Anif, este subsector, perteneciente a la rama de alojamiento y servicios de comida, aportó 77.191 nuevos puestos de trabajo informales (y se pueden sumar 28.177 de restaurantes con servicio a la mesa), liderando con amplia diferencia el ranking de actividades con mayor crecimiento de la informalidad.