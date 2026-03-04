¿Industria argentina en recesión? 2.436 empresas cerradas y 73.000 empleos perdidos en el gobierno de Milei

La industria argentina terminó el segundo año de gobierno de Javier Milei con números en rojo.
Según el Informe Sectorial 41 de la consultora Audemus, publicado el 3 de marzo de 2026, el aparato manufacturero acumuló una contracción promedio de 7,9% frente a 2023 y se consolidó como uno de los de peor desempeño a escala global.
El documento, basado en datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) y cámaras empresariales, analiza el período noviembre de 2023 a noviembre de 2025.
Concluye que no se trata de una crisis externa. La define de esta manera: “No es una crisis importada, es una crisis fabricada en casa”.
