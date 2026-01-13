Colombia dispara su deuda externa con histórica emisión de bonos por casi US$5.000 millones

El Gobierno Nacional marcó un hito en las finanzas públicas al ejecutar la emisión de bonos globales más grande en la historia del país. En una operación que refleja la crítica situación de liquidez del Estado, Colombia colocó deuda externa por un total de 4.950 millones de dólares. Para dimensionarlo, en todo 2025 se emitieron US$10.901 millones a través de ocho operaciones.
Esta cifra, que en pesos colombianos representa un volumen de recursos sin precedentes, busca cubrir gran parte de las necesidades de financiamiento para el 2026. Es que, detrás de lo que para el Gobierno es un aparente éxito en los mercados de Nueva York y Londres, hay una cruda realidad: el país se está endeudando a niveles históricos para sostener el gasto público y, paradójicamente, honrar otras deudas.
La operación, liderada por el Ministerio de Hacienda, se dividió en tres tramos con vencimientos en los años 2029, 2031 y 2033. El primero, por 2.000 millones de dólares, se pactó con un cupón del 5,375%; el segundo, por 1.475 millones de dólares, al 6,125%; y el último tramo, también por 1.475 millones de dólares, alcanzó una tasa del 6,500%. En promedio ponderado, el país pagará un interés del 5,93% por dichos recursos.
Según el ministro de Hacienda, Germán Ávila, la demanda superó todas las expectativas al recibir órdenes de compra por cerca de US$23.200 millones, lo que demuestra que, a pesar de las dudas internas, los inversionistas extranjeros confían en la capacidad de pago de Colombia.