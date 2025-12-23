MinHacienda niega impuesto del 5x1.000 por emergencia económica en Colombia, y revela cuáles son los nuevos impuestos

El ministro de Hacienda, Germán Ávila Plazas, le salió al paso de los rumores sobre un supuesto impuesto del 5x1.000 y fue tajante al decir que esa medida no está contemplada dentro del decreto de emergencia económica.
En entrevista con La W Radio, el jefe de la cartera calificó esa versión como “absolutamente falsa”.
“Quiero claramente informar que esta medida no está considerada entre las medidas de la emergencia económica”, afirmó Ávila, tras señalar que la información circuló de manera “extraña” en algunos espacios mediáticos, pese a no hacer parte del paquete oficial del Gobierno.
Aunque reconoció que esa posibilidad apareció en un borrador preliminar, reiteró que fue descartada y que no habrá un nuevo gravamen a las transacciones financieras.
