Emergencia económica por El Niño: Gobierno anuncia medidas para aliviar deudas del campo

El Gobierno prepara una nueva declaratoria de emergencia económica por los efectos del fenómeno de El Niño, una medida con la que busca atender las dificultades financieras que enfrentan productores agropecuarios y habilitar mecanismos para aliviar sus obligaciones.
El anuncio fue hecho por el ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, quien señaló que la propuesta será llevada al Consejo de Ministros y que, de acuerdo con lo anunciado, la declaratoria podría concretarse el próximo lunes 28 de septiembre.
“Se va a llevar a Consejo de Ministros la propuesta para aprobación del señor Presidente”, explicó Dangond. Posteriormente, en la Comisión Quinta del Senado, afirmó que la emergencia se declararía para “poder actuar rápidamente” frente a los efectos del fenómeno climático.