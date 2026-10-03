El Niño ya golpea al campo y amenaza con disparar 3,9 puntos la inflación de alimentos

El campo colombiano se prepara para un escenario en el que la falta de agua pondrá a prueba las cosechas, la actividad pecuaria y el abastecimiento de alimentos. La amenaza tiene nombre propio: El Niño, cuya probabilidad de alcanzar una intensidad muy fuerte llegó al 98% y se estima que sea el episodio más intenso registrado en los últimos 76 años.
Los efectos van desde pérdidas para los productores y una menor oferta de alimentos hasta el encarecimiento de los productos, con posibles repercusiones sobre la inflación. La vulnerabilidad de Colombia parte de una condición estructural: cerca del 72% de la agricultura depende del agua de lluvia.
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A esto se suma que, según Corficolombiana, el 82% de las pérdidas y daños directos ocasionados por fenómenos climáticos de este tipo en América Latina recaen sobre el sector agropecuario, lo que convierte al campo en uno de los sectores más vulnerables.