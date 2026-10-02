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Primicia | Renunció Stefanny Camacho, vicerrectora académica de la U. San José en medio de escándalo por títulos

EL COLOMBIANO pudo confirmarlo con diversas fuentes cercanas al caso de la fundación universitaria tras las condenas a Juliana Guerrero y el exsecretario Luis Carlos Gutiérrez.

  • Stefanny Camacho, hasta hace dos días vicerrectora académica de la San José, ingresó a ese centro universitario en 2017, aproximadamente. Fotos: Colprensa y redes
    Stefanny Camacho, hasta hace dos días vicerrectora académica de la San José, ingresó a ese centro universitario en 2017, aproximadamente. Fotos: Colprensa y redes
Andrés Felipe Carmona Barrero
Andrés Felipe Carmona Barrero
hace 8 horas
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Stefanny Camacho Galindo, quien hasta hace dos días se desempeñó como vicerrectora académica de la Fundación Universitaria San José y fue denunciada en el escándalo por la presunta expedición irregular de títulos en esa institución, renunció a su cargo.

Así lo pudo confirmar EL COLOMBIANO con diversas fuentes del caso, quienes indicaron que su salida se dio en medio del curso de dos procesos disciplinarios internos en ese centro universitario en medio de las investigaciones que se adelantan.

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Camacho Galindo llegó alrededor de 2017 a la Fundación Universitaria San José, donde inicialmente se desempeñó como asistente de la dirección de investigaciones académicas y luego pasó a ser directora de aseguramiento de la calidad.

En enero de 2020 asumió la Vicerrectoría Académica, cargo que ocupó hasta comienzos de esta semana en medio del escándalo por presuntas irregularidades en la expedición de títulos académicos, investigación de la Fiscalía que ya tiene condenados a Juliana Guerrero, ficha cercana a Gustavo Petro que compró dos títulos, y el exsecretario de la U. San José, Luis Carlos Gutiérrez.

Durante su paso por la institución, también lideró un grupo de investigación enfocado en software, logística y sostenibilidad. En mayo de 2025 culminó una maestría en Derecho con énfasis investigativo, según información difundida por la propia universidad.

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Su nombre cobró relevancia pública en medio de las investigaciones por presuntas irregularidades en la expedición de títulos académicos en la San José.

El caso derivó en actuaciones de las autoridades y en denuncias de la representante a la Cámara Jennifer Pedraza, quien cuestionó las relaciones entre directivos, familiares y empresas vinculadas al entorno de la institución.

EL COLOMBIANO documentó que la Fundación fue objeto de investigaciones por presuntas irregularidades relacionadas con 779 títulos académicos.

Las pesquisas documentadas de este diario también examinaron los vínculos de Camacho con Andrés David Méndez Flórez, su pareja, quien figura como representante legal del Politécnico ICAFT y como socio de Business Labs United S.A.S., empresa que opera bajo el nombre de BluHartmann.

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Méndez Flórez y Luis Carlos Gutiérrez, quien para entonces se desempeñaba como secretario general de la Fundación Universitaria San José, habrían trabajado conjuntamente en la captación de personas para que se matricularan en la institución.

Según conoció EL COLOMBIANO, por esta gestión se habría acordado, entre 2020 y hasta al menos la mitad de 2025, el reconocimiento de un porcentaje cercano al 20 % sobre el total de estudiantes que efectivamente formalizaran su matrícula en un determinado semestre.

El círculo familiar de la exvicerrectora también aparece en los registros examinados por este diario. Clara Inés Galindo Díaz, su madre, figura con un título expedido por la San José y ha sido mencionada en la documentación relacionada con ICAFT.

Asimismo, Camacho cuenta con títulos otorgados por la propia Fundación y registros asociados a la presentación de las pruebas Saber Pro.

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Estos antecedentes forman parte del contexto documental revisado por EL COLOMBIANO, pero, por sí solos, no acreditan la comisión de una conducta irregular por parte de las personas mencionadas.

Méndez Flórez, por su parte, negó tener conflictos de interés por su relación con Camacho y rechazó que ICAFT tenga o haya tenido vínculos con la San José.

También aseguró, en su momento, que su relación laboral era directamente con Francisco Pareja, directivo de la Fundación.

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La denuncia de la congresista Jennifer Pedraza contra Camacho y otros

La congresista Jennifer Pedraza radicó el 7 de septiembre de 2025 una denuncia penal ante la Fiscalía por las presuntas irregularidades relacionadas con la expedición y uso de títulos universitarios en la Fundación Universitaria San José.

La actuación surgió a raíz del caso de Juliana Guerrero y de los documentos académicos que presentó para acreditar su formación, un episodio que posteriormente derivó en cuestionamientos sobre los procedimientos utilizados por la institución para la expedición de títulos.

En la denuncia, además de los hechos relacionados con Guerrero, fueron señalados integrantes de la estructura directiva de la institución, entre ellos Stefanny Camacho Galindo, quien para entonces se desempeñaba como vicerrectora académica; Francisco Alfonso Pareja González, dueño de la U. San José, y Romelia Ñuste Castro, rectora en ese momento y esposa de Pareja.

Pedraza pidió a la Fiscalía establecer las responsabilidades individuales que pudieran derivarse de las actuaciones denunciadas y determinar si las irregularidades correspondían a un hecho aislado o a un esquema que involucrara a otros funcionarios y directivos de la institución.

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Preguntas y respuestas

¿Por qué renunció Stefanny Camacho a la Vicerrectoría Académica de la Universidad San José?
Stefanny Camacho renunció a su cargo en medio del curso de dos procesos disciplinarios internos en la Fundación Universitaria San José, según fuentes consultadas por EL COLOMBIANO. La noticia no precisa el contenido ni el estado procesal de esas actuaciones.
¿Qué relación tiene Stefanny Camacho con la investigación por los títulos irregulares de la Universidad San José?
El nombre de Camacho cobró relevancia dentro de las investigaciones y denuncias relacionadas con presuntas irregularidades en la expedición de títulos académicos en la institución. Sin embargo, los antecedentes documentales mencionados en la noticia no acreditan por sí solos que ella haya cometido una conducta irregular.
EL COLOMBIANO documentó investigaciones relacionadas con 779 títulos académicos de la Fundación Universitaria San José. La noticia no establece que los 779 títulos hayan sido declarados irregulares ni que todos correspondan a una misma conducta.
¿Quién es Stefanny Camacho Galindo y qué cargos ocupó en la Universidad San José?
Camacho llegó a la Fundación Universitaria San José alrededor de 2017. Allí fue asistente de la dirección de investigaciones académicas, directora de aseguramiento de la calidad y, desde enero de 2020 hasta comienzos de octubre de 2026, vicerrectora académica.

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