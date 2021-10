Paralelamente, destacó que, en general, no hubo mayores reportes de irregularidades ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), entidad que informó la realización de 160 visitas a establecimientos y, sin precisar la cifra, notificó que abrió investigaciones a algunos comercios por ofrecer información imprecisa a los consumidores.

No obstante, Julio Lamprea, director de Ingresos de esta entidad, aclaró que este balance es preliminar y las cifras consolidadas deben sumar la facturación generada hasta las 12:00 de la noche.

Mejor de lo esperado

Jaime Alberto Cabal, presidente de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), afirmó que se superaron las expectativas porque, tal como lo señaló, la agremiación estaba esperando un crecimiento del 25% frente a cualquier día sin IVA de 2020 en cuanto a las ventas de todo tipo de productos, incluidos los no cobijados con la exención.

En Antioquia

Visitas mesuradas

En la calle 50 con carrera 54 (Colombia con Cúcuta), sitio en el que se ubica una variada oferta de almacenes especializados en electrodomésticos, los compradores no alcanzaron a rebasar la capacidad de los asesores comerciales.

De hecho, Milton Duque, administrador de Full Hogar, señaló que el número de clientes presenciales no era equiparable con el observado en los días sin IVA del año pasado.

Lo anterior hacía pensar que la jornada no sería tan positiva como se estimaba. Pero según Sandra Sánchez, directora de relaciones estratégicas del centro comercial San Diego, no se veía un volumen exagerado de personas porque no salieron familias completas a comprar un solo artículo, como ocurrió en las jornadas de 2020.

Además, coincidió en que los establecimientos se prepararon bien para atender la demanda a través de las vitrinas virtuales e, inclusive, hubo arrendatarios que reportaron unos resultados por encima de las estimaciones previas.

Con base en los resultados preliminares, la ministra de Comercio dijo que se esperan resultados similares durante las próximos días sin IVA y su consecuente aporte para la recuperación económica del país tras el choque causado por la pandemia de la covid-19