EE. UU. realizó su primera venta de petróleo venezolano, ¿por cuánto fue?

El gobierno estadounidense del presidente Donald Trump compilado este miércoles 14 de enero su primera venta de petróleo venezolano, con un valor de 500 millones de dólares (cerca de 430 millones de euros),menos de dos semanas después del ataque militar estadounidense que se saldó con un centenar de muertos y la captura del jefe del régimen venezolano, Nicolás Maduro.

Un funcionario del Gobierno de Estados Unidos confirmó a Europa Press que se trata de “la primera venta”estadounidense de crudo venezolano, mientras que ha agregado que “se esperan ventas adicionales en los próximos días y semanas”.

Por su parte, el portavoz adjunto de la Casa Blanca, Taylor Rogers, defendió que el presidente del país, Donald Trump, “negoció un acuerdo energético histórico con Venezuela, inmediatamente después del arresto del narcoterrorista Nicolás Maduro, que beneficiará a los pueblos estadounidense y venezolano”.

“El equipo de Trump está facilitando conversaciones positivas y continuas con compañías petroleras que están listas y dispuestas a realizar inversiones sin precedentes para restaurar la infraestructura petrolera de Venezuela”, aseguró.