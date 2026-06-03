Ecuador espera que Colombia cumpla su compromiso de reducir aranceles y avance hacia el fin de la guerra comercial

El ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca de Ecuador, Luis Alberto Jaramillo, informó este martes que el Gobierno ecuatoriano espera que Colombia reduzca los aranceles impuestos a productos ecuatorianos, luego de que Quito adoptara medidas para disminuir las restricciones comerciales aplicadas en el marco de la disputa bilateral.
La declaración fue realizada en una entrevista con Teleamazonas, donde el funcionario abordó el impacto que ha tenido el conflicto comercial entre ambos países desde inicios de año y las expectativas de una respuesta por parte de Bogotá.
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