¿Ecopetrol cambiará de rumbo con nuevo presidente y junta cercana a De la Espriella?

La Junta Directiva de Ecopetrol eligió este jueves 24 de septiembre a Joaquín Gutiérrez Caballero como nuevo presidente de la principal empresa del país. El presidente Abelardo de la Espriella ofrecerá este viernes, en Santa Marta, la bienvenida. Gutiérrez Caballero es administrador de empresas de la Universidad del Norte y cuenta con una especialización en Gerencia de Salud. Tiene experiencia en gestión organizacional y en el sector privado. Su nombre también es conocido por su participación en la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella, en la que se desempeñó como gerente junto con Carlos Suárez, actual presidente de la Junta Directiva de Ecopetrol. Gutiérrez llegará al cargo en reemplazo de Camilo Barco, quien asumió la presidencia de manera temporal tras la salida de Juan Carlos Hurtado, quien renunció hace una semana y permaneció pocos días al frente de la compañía. La elección se produjo durante una reunión de la nueva Junta Directiva de Ecopetrol, que asumió después de la asamblea extraordinaria del 15 de septiembre, en la que fueron modificados seis de los nueve integrantes del máximo órgano directivo de la petrolera. Siga leyendo: Luis Felipe Henao denuncia por injuria y calumnia a exjefe de Cumplimiento de Ecopetrol

Joaquín Gutiérrez es cercano a De la Espriella

Su cercanía con De la Espriella se remonta a más de dos décadas, tiempo durante el cual ambos han trabajado conjuntamente en proyectos empresariales y políticos. Durante el discurso de celebración tras la victoria presidencial, el mandatario electo hizo un reconocimiento especial a quien considera uno de sus hombres de mayor confianza. “Gracias a mis hermanos del alma, Carlos Suárez y Joaquín Gutiérrez, estratega general y jefe de campaña respectivamente”, expresó De la Espriella. La experiencia profesional de Gutiérrez se concentró, principalmente, en la gestión empresarial, el sector salud y la administración de organizaciones privadas. Sin embargo, no registra experiencia previa en la industria de hidrocarburos ni en el sector energético. Antes de vincularse a los negocios privados, trabajó como asesor del entonces fiscal general Mario Iguarán. Posteriormente, entre 2006 y 2009, fue subgerente de De La Espriella Lawyers, justo durante la etapa en que el bufete comenzó a consolidarse con procesos judiciales de alto perfil, entre ellos el caso DMG. Además de su papel político, Gutiérrez ha desarrollado una importante actividad empresarial. Es propietario de Desarrolladora Salguero, firma encargada de construir el proyecto inmobiliario de lujo impulsado por Abelardo de la Espriella en la zona T de Bogotá. Cuando presentó esa iniciativa inmobiliaria, el hoy presidente electo afirmó que las utilidades del proyecto contribuirían a financiar su campaña presidencial.

A través de Desarrolladora Salguero y de otra de sus compañías, Jossan Medical Serves, Gutiérrez también controla el Centro Regional Hospitalario Santa Mónica, una clínica privada ubicada en Barranquilla. La institución presta servicios a usuarios de Cajacopi, EPS que actualmente opera bajo el nombre de Proteger, atendiendo afiliados del régimen subsidiado. Por esa razón recibe recursos provenientes de la Adres, además de ingresos derivados de la atención de accidentes de tránsito financiados mediante el Soat. El hospital fue creado en 2017 mediante una sociedad entre Jossan Medical Serves y la empresa Centro de Consultas, de Villavicencio. Un año después, Gutiérrez asumió la totalidad de las acciones. Desde 2022, la propiedad del centro hospitalario quedó dividida entre Desarrolladora Salguero, que posee el 50% de las acciones, y Jossan Medical Serves, que conserva el otro 50%.

Cuál es la nueva junta de Ecopetrol

Además de la designación de Gutiérrez, el pasado 15 de septiembre se conoció que la junta directiva de Ecopetrol quedó integrada por una nueva mayoría de miembros elegidos a partir de la plancha presentada por el Ministerio de Hacienda, en representación de la Nación, principal accionista de la compañía. La asamblea general extraordinaria de accionistas aprobó la elección integral de los nueve miembros para completar el periodo institucional 2025-2029. Seis integrantes llegaron al órgano directivo, mientras tres miembros que ya hacían parte de la junta fueron ratificados. Los nuevos miembros son Carlos Augusto Suárez Rojas, Jorge Alberto Jaller Jaramillo, José Camilo Manzur Jattin, Ludmila del Carmen Vergara Rosales, Betzy Patricia Martínez Zapatero y Claudia Margarita Lafaurie Taboada. A ellos se suman los tres integrantes que permanecen: Luis Felipe Henao Cardona, Ricardo Rodríguez Yee y César Eduardo Loza Arenas. Con la nueva composición, el máximo órgano de administración de la petrolera inició una nueva etapa en la que tendrá a su cargo decisiones relacionadas con la estrategia corporativa, las inversiones, el gobierno corporativo y el rumbo de los principales negocios de Ecopetrol. Puede conocer: ¿Quién es Carlos Suárez, el estratega y amigo de Abelardo de la Espriella, que llegó a la junta de Ecopetrol?

Carlos Suárez en la presidencia de la junta de Ecopetorl

Uno de los cambios que más atención generó fue la designación de Carlos Augusto Suárez Rojas como presidente de la junta directiva, en reemplazo de Luis Felipe Henao Cardona. Suárez es abogado, consultor político y fundador de la firma Estrategia y Poder. También tuvo participación como estratega en la campaña presidencial de Abelardo de La Espriella, con quien mantiene una relación cercana. La designación generó cuestionamientos desde sectores de la oposición. La senadora del Pacto Histórico Esmeralda Hernández escribió en X que, a su juicio, Suárez no tendría la experiencia ni el perfil técnico requerido para presidir la junta de Ecopetrol. También cuestionó su cercanía con De La Espriella y recordó que había manifestado previamente que no ocuparía un cargo en el Gobierno. Pero Luis Felipe Henao, miembro de la junta, dio la bienvenida a la nueva Junta Directiva y, con ella, a Suárez y Claudia Lafaurie, que “serán fundamentales para recobrar el gobierno corporativo, luchar contra la corrupción, evitar un apagón y volver a la exploración”. Ecopetrol, por su parte, informó que la junta directiva y su comité de Gobierno Corporativo y Sostenibilidad realizaron las verificaciones y análisis correspondientes para determinar que los candidatos cumplieran con los perfiles, requisitos y condiciones establecidos para integrar el órgano. El 17 de septiembre, además, la nueva junta designó a Claudia Margarita Lafaurie Taboada como vicepresidenta.

Los perfiles que llegan

Además de Suárez, la nueva junta incorpora perfiles relacionados con la diplomacia, el sector público, la energía, el derecho y la administración empresarial. Jorge Alberto Jaller Jaramillo, quien fue incluido en la nueva junta, es embajador designado en Venezuela. Ecopetrol lo identifica como miembro no independiente. Ludmila del Carmen Vergara Rosales también ingresó como integrante no independiente. Está vinculada al sector público y se desempeña como superintendente de Transporte. José Camilo Manzur Jattin, por su parte, fue presidente de la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica (Asocodis). Betzy Patricia Martínez Zapatero se incorporó como integrante independiente, al igual que Claudia Margarita Lafaurie Taboada, quien cuenta con experiencia en los sectores de hidrocarburos, gas natural y generación eléctrica. De acuerdo con la información corporativa de Ecopetrol, Suárez, Manzur, Martínez y Lafaurie figuran como miembros independientes, mientras Jaller y Vergara aparecen como no independientes. Siga leyendo: Robledo alerta por rumbo de Ecopetrol con De la Espriella: “No es raro que la vuelvan transnacional”

Junta con nuevos retos

La renovación del órgano de gobierno se produce mientras la nueva administración nacional plantea un enfoque diferente para Ecopetrol frente al adoptado durante el gobierno anterior. Uno de los principales puntos de diferencia está relacionado con la política de hidrocarburos. El nuevo Gobierno ha planteado un mayor énfasis en la exploración, producción y fortalecimiento de la actividad petrolera y gasífera, mientras que la administración anterior impulsó una política de transición energética y redujo el énfasis en la firma de nuevos contratos de exploración. Ecopetrol es una de las principales compañías de Colombia y tiene una importancia particular para las finanzas públicas por los recursos que genera para la Nación. Por ello, las decisiones de su junta tienen efectos sobre asuntos como inversión, exploración, producción, refinación, transporte, generación de caja y gobierno corporativo. El cambio generó distintas reacciones en el sector político y empresarial. El diario El Tiempo señaló cuestionamientos relacionados con la llegada de personas cercanas al nuevo mandatario y con la experiencia específica de algunos de los nuevos miembros en el negocio petrolero. El debate se concentra principalmente en el equilibrio entre la representación del accionista mayoritario, las capacidades profesionales de los integrantes y las necesidades estratégicas de una compañía de la dimensión de Ecopetrol. Al mismo tiempo, la composición aprobada incluye perfiles procedentes de sectores empresariales, energéticos, jurídicos y de la administración pública. La propia compañía señaló que realizó las verificaciones correspondientes antes de la elección de los candidatos.

El exministro de Minas y Energía Amylkar Acosta señaló a EL COLOMBIANO que el principal reto de la nueva junta y de la administración de Ecopetrol será estabilizar la empresa tanto en el frente administrativo como en el operacional. En el ámbito administrativo, Acosta cuestionó la salida de profesionales con experiencia y afirmó que algunos de sus reemplazos correspondieron a decisiones burocráticas. También mencionó cuestionamientos sobre determinadas decisiones de inversión que, según señaló, están bajo revisión de organismos de control. En materia operativa, sostuvo que Ecopetrol debe concentrarse en su negocio principal y recuperar eficiencia y productividad, ante lo que describió como un incremento de los costos operativos. Otro de los asuntos que puso sobre la mesa fue la revisión del portafolio de inversiones. Según Acosta, la nueva junta debería analizar la pertinencia y prioridad de los proyectos para concentrar los recursos disponibles en las iniciativas consideradas estratégicas. El exministro también planteó alternativas para financiar las inversiones. Entre ellas mencionó una eventual operación con el Grupo Energía Bogotá (GEB), que ha manifestado interés en adquirir ISA, así como revisar la inversión en parques eólicos de La Guajira. Acosta agregó que, ante las necesidades fiscales del Gobierno, podría evaluarse la venta de un 12% adicional de las acciones de Ecopetrol para alcanzar el límite del 20% de participación de accionistas minoritarios establecido por el Congreso de la República. Le puede interesar: Ecopetrol eligió su nueva junta directiva: estos son los nuevos integrantes

La posición de la USO

Desde la Unión Sindical Obrera (USO), sindicato de los trabajadores de la petrolera estatal, también se plantearon retos para el nuevo órgano directivo. La organización señaló que la junta tiene como desafío contribuir a que Ecopetrol recupere en el menor tiempo posible su solidez como empresa de petróleo y gas. La USO manifestó además su compromiso con el futuro energético del país y reconoció la decisión del Gobierno y del Ministerio de Hacienda de confiar en los trabajadores dentro de la estrategia para la compañía. Para el sindicato, entre las prioridades están conservar el carácter público de Ecopetrol, proteger la soberanía y la autosuficiencia energética, preservar el empleo y garantizar los derechos laborales de los trabajadores. La USO también incluyó entre sus preocupaciones a las comunidades de los territorios donde se desarrolla la industria petrolera.