Ecopetrol, la más endeudada entre 12 grandes petroleras: su deuda equivale al 50% de su valor en bolsa

La mitad de Ecopetrol es, en términos financieros, deuda ajena. Eso es lo que revela un análisis comparativo del indicador Debt-to-Value, que mide cuánto del valor de una empresa está financiado con pasivos.
Y en el caso de la petrolera colombiana, la respuesta genera alertas porque es la compañía más endeudada que cualquiera de sus pares en el mundo, como Petrobras, Shell y ExxonMobil.
En ese orden, Sergio Cabrales, profesor y consultor del sector minero-energético, precisa que la compañía registra el mayor apalancamiento relativo dentro del grupo de comparables, con un indicador Debt-to-Value cercano al 50%, “lo que implica que aproximadamente la mitad de su valor de mercado está financiada con deuda”.
La cifra exacta, según la gráfica que él mismo difundió con datos de 12 empresas del sector, es del 49,8%.
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