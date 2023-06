Ecopetrol e ISA se integrarían para mandar en el mercado eléctrico

La iniciativa, que ya cuenta con el apoyo del Gobierno Petro, y cuya autoría es de los senadores José David Name, Isabel Zuleta y Catalina Pérez, entre otros, permitiría darle vía libre a la petrolera estatal para que participe activamente en la operación como productor de electricidad, y a través de su transmisora la pueda vender al sistema.

“Se propone que Ecopetrol se convierta en punta de lanza de la transición energética del país, que no solo produzca riqueza para la Nación dependiente de combustibles fósiles sino que sea el vehículo de la inversión gubernamental en generación con fuentes no convencionales de energía renovable (Fncer)”, resalta José David Name, uno de los autores de la iniciativa en la exposición de motivos.

Más adelante, el contenido de la misma subraya que “no obstante, las inversiones que esta empresa está realizando en este campo, se ven truncadas por algunas disposiciones en el mercado eléctrico, vigentes desde 1994. Por ello, desde el Ministerio de Minas y Energía, se propuso incluir una disposición que permitiera la integración vertical de la parte de generación eléctrica con Fncer de Ecopetrol, con ISA”.