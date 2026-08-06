Ecopetrol avanza en la compra de Brava tras adquirir cerca del 25% de sus acciones

Ecopetrol dio un nuevo paso en su estrategia de expansión internacional al culminar exitosamente la subasta de la Oferta Pública de Adquisición Voluntaria (OPAV) para adquirir aproximadamente el 25% del capital social de la empresa brasileña Brava Energía S.A. La operación fue realizada el 5 de agosto por Ecopetrol S.A., a través de su filial Ecopetrol Investimentos Do Brasil LTDA, en el mercado B3 de Brasil. Como resultado de la subasta, la compañía adquirirá 116.110.717 acciones ordinarias de Brava a un precio de R$23 por acción, luego de cumplir todos los requisitos regulatorios y las condiciones establecidas para la operación. Le puede gustar: Gobierno alista adjudicación de 8 proyectos a TGI para cubrir déficit de gas natural Según informó Ecopetrol S.A., la transacción registró un “alto apetito de mercado”, lo que permitió obtener un resultado favorable bajo las condiciones inicialmente planteadas en la oferta.

¿Por qué esta compra es estratégica para Ecopetrol?

La petrolera explicó que el resultado de la subasta constituye un hito dentro de la transacción anunciada el pasado 23 de abril de 2026, mediante la cual busca adquirir una participación controlante del 51% del capital social con derecho a voto de Brava Energía. Para completar ese objetivo, Ecopetrol también avanzará el próximo 17 de agosto de 2026 con la liquidación y el pago de la OPAV. Ese mismo día espera perfeccionar el Contrato de Compraventa de Acciones firmado el 23 de abril con un grupo de accionistas relevantes que posee cerca del 26% del capital de la compañía brasileña, cumpliendo todos los procedimientos previstos en los acuerdos y en la regulación aplicable. Con la participación obtenida mediante la oferta pública y la adquisición pactada con esos accionistas, la empresa busca consolidar una participación controlante del 51% en Brava.

¿Cómo financiará Ecopetrol la adquisición?

La compañía informó que la compra será financiada inicialmente mediante un crédito de corto plazo suscrito bajo la ley de Nueva York por Ecopetrol Capital AG. Posteriormente, esa filial otorgará un crédito intercompañía a Ecopetrol Investimentos Do Brasil LTDA, que será la encargada de ejecutar la adquisición.

Ecopetrol explicó que este financiamiento será refinanciado posteriormente mediante una estructura que combinará deuda de largo plazo y recursos propios. El objetivo de este esquema financiero es mantener una estructura de capital sostenible, alineada con las metas de apalancamiento y con la calificación crediticia de la compañía.

¿Qué sigue para la operación con Brava Energía?

Tras el éxito de la subasta, Ecopetrol continuará con las actividades necesarias para completar la liquidación de la oferta pública y cerrar la compraventa de acciones prevista para el 17 de agosto. Una vez surtidos esos procesos regulatorios y contractuales, la petrolera avanzará en la consolidación de una participación controlante del 51% en Brava Energía, una operación que hace parte de la estrategia anunciada por la compañía desde abril de este año. Entérese: Frontera Energy y Ecopetrol impulsan regasificadora en Puerto Bahía para asegurar el gas en Colombia Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas: