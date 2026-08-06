Ecopetrol avanza en la compra de Brava tras adquirir cerca del 25% de sus acciones

Ecopetrol dio un nuevo paso en su estrategia de expansión internacional al culminar exitosamente la subasta de la Oferta Pública de Adquisición Voluntaria (OPAV) para adquirir aproximadamente el 25% del capital social de la empresa brasileña Brava Energía S.A.
La operación fue realizada el 5 de agosto por Ecopetrol S.A., a través de su filial Ecopetrol Investimentos Do Brasil LTDA, en el mercado B3 de Brasil. Como resultado de la subasta, la compañía adquirirá 116.110.717 acciones ordinarias de Brava a un precio de R$23 por acción, luego de cumplir todos los requisitos regulatorios y las condiciones establecidas para la operación.
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Según informó Ecopetrol S.A., la transacción registró un “alto apetito de mercado”, lo que permitió obtener un resultado favorable bajo las condiciones inicialmente planteadas en la oferta.