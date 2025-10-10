Ecopetrol activa plan de contingencia para garantizar gas durante mantenimiento de regasificadora

Desde las 00:00 horas del 10 de octubre y hasta las 11:59 p.m. del 14 de octubre, la planta de regasificación del país permanecerá en mantenimiento programado, conforme a las disposiciones del Ministerio de Minas y Energía, establecidas en la Resolución 40418 y la Circular 40030. Ante este escenario, Ecopetrol presentó un plan de contingencia para garantizar el abastecimiento de gas natural y evitar cualquier afectación en la generación eléctrica o en la demanda industrial. Consulte: JP Morgan advierte déficit fiscal récord en Colombia por alta deuda y gasto desbordado De acuerdo con la comunicación oficial No. 2-2025-045209, emitida el 9 de octubre, la petrolera nacional dispuso de un volumen de aproximadamente 71 GBTUD (giga BTU diarios) para atender la demanda del sector térmico y de la industria, asegurando el suministro durante los cinco días que durará el mantenimiento de la terminal.

Contratos con generadores térmicos e industrias esenciales

Como resultado del plan, Ecopetrol firmó 15 contratos con tres empresas privadas de generación térmica y demanda esencial. Estos acuerdos garantizan que los generadores eléctricos, que normalmente dependen de gas importado, cuenten con el volumen necesario para mantener la producción de energía sin restricciones durante el mantenimiento de la planta SPEC. De manera paralela, la compañía también firmó contratos con cuatro empresas que atienden la demanda industrial nacional, reasignando volúmenes de gas para evitar afectaciones en el suministro. Con ello, Ecopetrol asegura la continuidad de las operaciones productivas del país en un contexto energético de alta sensibilidad.

Medidas técnicas del plan de contingencia

El plan incorporó varias acciones excepcionales para optimizar los recursos disponibles: reducción temporal de la inyección de gas en los campos Cusiana y Cupiagua, disminución del consumo interno en los campos propios y refinerías, y la conexión de algunos pozos del Meta al sistema eléctrico nacional. Estas medidas, de carácter temporal, estarán vigentes únicamente durante los cinco días de mantenimiento de la planta de regasificación SPEC. Lea también: A un paso del apagón: Colombia enfrenta riesgos que podrían dejar al país a oscuras Además, Ecopetrol adelantó un proceso comercial de asignación de gas proveniente de cinco de sus campos principales —Cusiana, Cupiagua, Cupiagua Sur, Floreña y Gibraltar— para cubrir los requerimientos de los sectores térmico e industrial.

Garantía de seguridad energética nacional

El presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, destacó el compromiso de la compañía con la estabilidad energética del país: “Una vez más, Ecopetrol demuestra que la empresa de todos los colombianos es capaz de enfrentar los retos y necesidades en condiciones extremas y garantizar la seguridad energética del país, gracias al esfuerzo de todos sus colaboradores”, afirmó. Roa subrayó que la petrolera está plenamente consciente de las consecuencias que un desabastecimiento de gas podría generar en el territorio nacional, por lo que la empresa decidió anticiparse al riesgo y poner a disposición del mercado las cantidades necesarias para garantizar no solo el suministro eléctrico, sino también el de este energético clave para la economía y la industria colombiana.

