Ecopetrol activa plan de contingencia para garantizar gas durante mantenimiento de regasificadora

Desde las 00:00 horas del 10 de octubre y hasta las 11:59 p.m. del 14 de octubre, la planta de regasificación del país permanecerá en mantenimiento programado, conforme a las disposiciones del Ministerio de Minas y Energía, establecidas en la Resolución 40418 y la Circular 40030. Ante este escenario, Ecopetrol presentó un plan de contingencia para garantizar el abastecimiento de gas natural y evitar cualquier afectación en la generación eléctrica o en la demanda industrial.
De acuerdo con la comunicación oficial No. 2-2025-045209, emitida el 9 de octubre, la petrolera nacional dispuso de un volumen de aproximadamente 71 GBTUD (giga BTU diarios) para atender la demanda del sector térmico y de la industria, asegurando el suministro durante los cinco días que durará el mantenimiento de la terminal.