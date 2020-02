¿Qué es ser pobre en Colombia?

En el paper Poverty: An ordinal approach to measurement, Sen asegura que la medida de pobreza existente para entonces (monetaria) era una información “bastante limitada”. Su argumento consistía en que este dato no permitía un uso práctico, puesto que este solo se limitaba a trazar una línea y determinar quién está por encima y quién está por debajo. A partir de este pensamiento, nació la percepción de este ítem desde un enfoque multidimensional, en el que se conocen las carencias de una población en puntos específicos. Por esta razón, Naciones Unidas adoptó posteriormente el concepto de Sen, que busca determinar quién es pobre y construir un índice de por qué se es pobre. “Complementar información monetaria y no monetaria da un retrato más completo de la pobreza”, explicó la ONU.