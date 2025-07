Las veces que Laura Sarabia le ‘salvó el pellejo’ a Gustavo Petro, ¿se está quedando solo el presidente?

Tal parece que Gustavo Petro se está quedando solo. El cantante Rolando Laserie interpretó un bolero del argentino Palito Ortega, que fue titulado como Hola Soledad, cuyo estribillo explica que la misma sensación de abandono ya se veía venir: “Hola Soledad, no me extraña tu presencia”...

Esta obra musical refleja claramente la situación actual del mandatario colombiano, quien recibió otra estocada con la solicitud de renuncia de su canciller Laura Sarabia. La llegada de Alfredo Saade representó una ruptura profunda entre Petro y Sarabia, porque ella vio que sus menesteres en el Gobierno ya no eran posibles de ejecutar. “No se trata de diferencias menores ni de quién tiene la razón. Se trata de un rumbo que, con todo el afecto y respeto que le tengo, ya no me es posible ejecutar”, dijo la excanciller en su carta de renuncia.

Sarabia pasó por varios cargos en la Presidencia, pero también fue la persona que salvó a Petro de las mismas embarradas que él mismo cometía en las madrugadas. Por esa razón, la salida de esta ficha clave en el Gobierno representa para algunos políticos la caída de una pirámide que ya estaba floja.