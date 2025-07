De hombre de confianza de Petro a prófugo por corrupción: la caída de Carlos Ramón González

Lo ocurrido con González representa un golpe directo al corazón del petrismo. No se trata de un alfil menor. Hasta ahora, es el exfuncionario de más alto rango judicializado por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

No ha sido un buen jueves para el presidente Gustavo Petro. Primero, se conoció la renuncia de su tercer canciller en menos de tres años. Horas más tarde, otro golpe sacudió al Gobierno: un magistrado ordenó enviar a prisión a Carlos Ramón González, exdirector del DAPRE y uno de los hombres más cercanos al mandatario.

“Yo me examino en cada una de mis conductas y no encuentro una que me diga que por ahí haya cometido un error (...) cada uno de los exámenes que hago es, ¿de dónde se les puede ocurrir que yo haya cometido un delito?”, sostuvo González.

Afirmó que la Fiscalía montó la acusación en su contra basada en testimonios falsos. Sostuvo que jamás se reunió con el exdirector de la UNGRD, Olmedo López, para planear o dar órdenes ilegales sobre destinación de contratos.

“A mí sí me asusta esto. Estamos ante una dictadura de no sé de qué tipo. ¿Yo soy sospechoso por qué? ¿Por ser amigo del presidente? ¿Por haber sido guerrillero? A mí sí me asusta, si se supone que somos un sistema democrático”, añadió.