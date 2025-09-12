Abogados de comensales elevaron petición al MinTrabajo tras incidente en restaurante Andrés Carne de Res, ¿de qué se trata?

Tras el incidente presentado en el reconocido restaurante Andrés Carne de Res, LexVibe, la firma legal que representa a los comensales afectados en el local de la calle 82 (Bogotá), dijo que las conversaciones con esta cadena han sido “exitosas” y pidió a las autoridades “no poner en riesgo la sostenibilidad de la empresa”. “Informamos a la opinión pública que hemos sostenido conversaciones exitosas con el restaurante Andrés D.C., y celebramos las medidas que han sido adoptadas en relación con la protección de los consumidores, tras el incidente ocurrido el pasado 5 de septiembre”, comunicó la firma.

Medidas que tomó el restaurante Andrés DC tras accidente

Comensales piden al MinTrabo no poner en riesgo la sostenibilidad del restaurante. FOTO: Cortesía

Esas medidas, según detalló LexVibe, incluyen el compromiso del restaurante de tomar acciones de verificación y eliminación de riesgos similares. En segundo lugar, reforzar y mejorar la capacitación en primeros auxilios de los equipos destinados para esto. En tercer lugar, contratar por parte de un tercero independiente un análisis de riesgos. Le puede interesar: Ministerio de Trabajo ordenó el cierre inmediato de la cocina principal de Andrés Carne de Res “Reiteramos que Andrés D.C. es un restaurante que representa la cultura colombiana al más alto nivel; confiamos que en concordancia con esta tradición, incidentes como este no se repitan y se proteja la integridad de todos sus consumidores”, enfatizaron los apoderados.

La petición de la firma de abogados al MinTrabajo