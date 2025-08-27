Economía de Antioquia cerrará el 2025 con un crecimiento del 3%: Cámara de Comercio de Medellín

El más reciente informe de la dinámica económica regional de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia dibujó un panorama alentador para la economía departamental en el primer semestre de 2025. Y proyecta un mejor cierre este año frente al 2024.
Aunque la incertidumbre global golpea a varios sectores productivos, Antioquia logró consolidar un comportamiento superior al promedio nacional, sustentado en la resiliencia empresarial, el dinamismo exportador y un mercado laboral con cifras positivas.
En la rueda de prensa de balance económico, Lina Vélez, presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, fue enfática en que el diferencial de la región radica en el trabajo conjunto.
“Todo el mundo pregunta ‘¿qué tiene Antioquia?’. Y lo que tenemos es una mezcla de interacción entre lo público y lo privado que nos hace más fuertes. Por eso cuando uno mira los números, lo que aparece es una realidad mucho más sólida que la percepción de incertidumbre”.
Por eso, destacó que, pese a un índice de confianza del consumidor en terreno negativo, las cifras muestran otra cara. “Tenemos más inversión neta en sociedades, cae el desempleo, se recuperan las ventas en la construcción, la industria y el comercio están creciendo, y las exportaciones avanzan en medio de la incertidumbre internacional”.