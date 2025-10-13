Con una ausencia importante, por un cuadro viral, DIM visita a Once Caldas en Manizales

Independiente Medellín viajó a Manizales con una sola ausencia, la de Baldomero Perlaza, quien según el reporte médico dado por la institución roja, presentó un cuadro viral respiratorio, por lo que tuvo que ser apartardo del grupo. Ante esta novedad, la nómina de los viajeros del cuadro Poderoso está integrada por Éder Chaux, Washintong Aguerre, José Ortiz, Jhon Palacios, Fainer Torijano, Léyser Chaverra, Daniel Londoño, Francisco Chaverra, Esneyder Mena, Diego Moreno, Léider Berrio, Alexis Serna, Halam Loboa, Jaime Alvarado, Ménder García, Nezareth Segura, Luis Sandoval, Brayan León y Francisco Fyfriszewski.

El duelo ante Once Caldas, por la fecha 15 de la Liga Betpay se disputará desde las 5:15 de la tarde, el Equipo del Pueblo tiene 24 puntos y ocupa la quinta casilla, por ello es indispensable obtener un buen resultado para mantenerse entre los ocho parcialmente clasificados. El local, por su parte, con 19 puntos ocupa la undécima casilla, y por ello, requieren de la victoria para seguir escalando posiciones y acercarse al grupo de los ocho, parcialmente clasiificados. El Poderoso tiene un partido aplazado contra Santa Fe, en El Campín, y espera volver por la senda de los buenos resultados, ya que en la fecha anterior, cayó como visitante ante Águilas Doradas, 2-1 en el Polideportivo Sur de Envigado.