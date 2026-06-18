Economía colombiana creció 3,34% en abril de 2026 impulsada por servicios

La economía colombiana mantuvo su senda de recuperación durante abril de 2026. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) informó que el Indicador de Seguimiento a la Economía (ISE) registró un crecimiento anual de 3,34% frente al mismo mes del año anterior.
No obstante, hubo una desaceleración en comparación con el 3,94% registrado en marzo de este año.
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El resultado estuvo impulsado principalmente por las actividades de servicios, que se consolidaron como el principal motor de la economía nacional. En contraste, los sectores relacionados con la agricultura y la minería mostraron un comportamiento negativo que limitó un mayor avance del indicador.