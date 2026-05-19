Alcalde Federico Gutiérrez denunció hostigamientos por parte del ruso dos veces expulsado de Colombia

El ruso George Laevsky Wolfe, el mismo que fue expulsado el pasado 13 de abril después de incomodar a sus vecinos con sus constantes rumbas y que intentó reingresar a la ciudad por el aeropuerto de Cali, fue denunciado por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, de estarlo hostigando a través de su WhatsApp y de otras redes sociales. “Un número iniciado por +1, que es la codificación de Estados Unidos, me ha venido escribiendo desde hace varios días, mandándome canciones y mensajes intimidatorios, páginas que había creado como una llamada www.fuckyoufico.com y una cantidad de cosas que ya le he entregado a las autoridades de Estados Unidos”, dijo el alcalde.

Incluso hay evidencias de los mensajes, que fueron incluidos en la acción judicial interpuesta por parte del mandatario a la Fiscalía, en la que adjunta mensajes con insultos y con canciones hacia el alcalde. Sin embargo, luego de la denuncia, el sitio web en cuestión ya había sido dado de baja. Entérese: Migración volvió a expulsar a ciudadano ruso, señalado por escándalos en El Poblado Esto muestra la obsesión de Laevsky Wolfe con Medellín, ciudad de la que fue expulsado por sus constantes fiestas, las cuales realizó en la propiedad que había adquirido hace dos años y en la cual se veían constantemente mujeres desnudas y celebraciones de varias horas, que no dejaban dormir a los residentes del edificio Málaga, ubicado en la comuna 14 (El Poblado).

Este fue uno de los mensajes que habría enviado este ruso al alcalde Federico Gutiérrez a través de WhatsApp. FOTO: CORTESÍA

Tanto así que, después de haber sido enviado en un vuelo comercial hacia el aeropuerto de Miami hace un mes, este extranjero había decidido regresar por Ecuador, donde llegó vía aérea y desde ese país había viajado en un vehículo hacia Cali. Cuando intentó abordar un vuelo hacia Medellín desde el aeropuerto internacional Alfonso Bonilla Aragón, de Palmira, pero que presta servicio a la capital vallecaucana, las autoridades migratorias lo identificaron de inmediato y lo volvieron a sacar de Colombia. Le puede interesar: Mentiras y juguetes sexuales: Así cayó extranjero que pretendía hacer turismo sexual en Medellín y Cartagena “Las autoridades lo siguen controlando y, cuantas veces intente ingresar al país, lo vamos a seguir persiguiendo porque no vamos a tolerar esa clase de comportamientos por parte de una persona que llevó incomodando a los vecinos durante dos años”, señaló Gutiérrez.